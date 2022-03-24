車路士班主艾巴莫域治或轉戰土耳其　傳有意收購土超護級隊

土耳其傳媒報導，車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）有意收購土耳其球會葛迪比。
艾巴莫域治在英國資產被英政府凍結，早前也宣布將出售車路士，但有指這名俄羅斯富豪對足球熱情依舊不減，仍希望以老闆身份留在球壇。
土耳其媒體《Fanatik》報道，艾巴已經有新目標，有意收購土超球隊葛迪比（Goztepe）。
報道指葛迪比主席Mehmet Sepil日前已宣布於季尾離任，他同時持有球會大部份股份，而艾巴莫域治已派出代表、透過一名土耳其商人接觸對方，並已就球會市值展開估價，雙方日內會就收購進行面對面會談。
據指，艾巴莫域治之所以選擇土耳其，是因為該國未有向俄羅斯作出制裁。土耳其雖然是北約成員，但由於跟俄羅斯及烏克蘭關係密切且複雜，在今次衝突中保持中立的「特別位置」。
傳媒亦發現，艾巴莫域治旗下兩艘超級遊艇，日前已分別駛至土耳其境內，並各自停靠在兩個不同的海港，被視為收購當地球會的其中一條線索。
葛迪比成立於1925年，是土耳其傳統球會之一，但只曾於1950年奪贏唯一一次本土頂級聯賽冠軍。球隊今季在土超成績欠佳，聯賽30輪過後只得7勝6和17負，以27分在20隊中排第18，位處於降班區內。
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