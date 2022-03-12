英超︱車路士被制裁林柏特發聲　跟艾巴莫域治劃清界線

去年被車路士辭退，現擔任愛華頓主帥的林柏特，就前東家因被制裁而陷入困境一事發聲，並澄清自己跟班主艾巴莫域治的關係。



車路士班主艾巴莫域治被英國政府制裁，資產被凍結，球員買賣、續約受影響，也必須停止發售門票及關閉球隊專門店；球衣贊助商「3英國」更暫停合作。

林柏特（中）是艾巴莫域治入主後的車路士主力中場，兩人因此被指關係密切。（美聯社）

現執掌另一英超球隊愛華頓的林柏特，是車路士一代中場，他為藍軍上陣648場，一度是艾巴莫域治2003年入主後的恆常主力及冠軍功臣。

林柏特亦曾短暫成為車路士主帥，他在2021年初卻被辭退，「換教練當食生菜」的艾巴莫域治卻罕有發表聲明，表示炒人決定艱鉅，「不止是我跟他有極佳的私人關係，也因為我相當尊重他。」

艾巴莫域治當時指出，史丹福橋永遠會溫暖地歡迎林柏特歸來，因此被傳媒認定，兩人關係密切。

不過，就最近事態發展，林柏特為此澄清，「我曾為車路士工作，那13年是絕對的光榮。可是我在最近幾年跟他見面的次數，可以用一隻手數得盡。」

林柏特去年被車路士辭退，現執掌愛華頓。（美聯社）

可是林柏特始終心繫車路士，他暫時放下愛華頓主帥身份，對前東家表達關懷。

「雖然愛華頓也面對挑戰、是我的首要任務，但從人性層面出發，我在車路士有很多朋友，這些職員有機會因此失去工作，這難免令我十分關注。」

他同時對曾經擁護自己的藍軍球迷祝上問候，「車路士球迷會在站在前方保護我們，也是支持我們的後盾，我當然擔心他們。只能說，球會正經歷艱難的時刻。」

外界有指車路士因被制裁，部份約滿球員勢流出市面，被歐洲列強免簽搶人，林柏特卻稱他並不關心此話題。

「這不是重要的事，重要的是在全世界正在發生的事，我們不斷深入了解這些事，才能對世界有更廣闊的視野。」