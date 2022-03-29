足球熱話︱車路士班主艾巴莫域治證曾短暫失明　俄烏和談後疑中毒

車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）周一（28日）晚上驚傳中毒一度失明，他的助手其後證實消息屬實。



艾巴莫域治驚傳中毒，曾失明數小時，他助手證實這消息。（資料圖片／Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府隨即宣布制裁一班俄國寡頭富豪及高官，首輪名單沒有被指與普京關係密切的艾巴莫域治，3月初再出第二輪名單，「油王」終於榜上有名。他身為英超球會車路士老闆，被凍結在英資產，車路士一切營利活動被煞停，直接影響球會日常運作。

與此同時，他應烏克蘭方面要求，為俄烏兩國和談穿針引線。周一晚上外國媒體突然紛傳他在本月早前的烏克蘭和談中疑中毒，導致面部皮膚甩皮和短暫失明。他其中一名助手其後證實，艾巴莫域治身上的確曾出現以上病徵，但拒絕提供任何詳情。

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《華爾街日報》周一晚率先爆料，指艾巴莫域治數星期前以「調解人」 （peacemaker）角色出席在烏克蘭首都基輔舉行的俄烏和談會議後便據稱中毒，他與烏克蘭團隊兩名高層成員均出現雙眼紅腫、眼部疼痛以及面部和雙手甩皮徵狀。

荷蘭偵查新聞網站Bellingcat分析員證實，包括艾巴莫域治在內的3人，3月3日出席俄烏和談後出現「與化學武器中毒同類徵狀」。該網站指出，艾巴莫域治與烏克蘭國會議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）均有參與會談，會議在當天晚上10時才完結。

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消息指，3人在和談當晚後眼部和皮膚發炎、雙眼刺痛，情況持續至翌日早上。他們在徵狀出現前數小時，只曾喝水和吃朱古力。奇怪的是，跟3人吃喝相同食物和水的另一和談成員，並未出現同樣問題。

3月4日艾巴莫域治、烏梅洛夫與另一談判員由基輔駕車前往波蘭途中，徵狀仍持續出現。一行人遂前往伊斯坦堡，《衛報》消息人士指，艾巴莫域治「曾失明數小時」，並被送往土耳其醫院診治。

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化學武器專家及Bellingcat一調查員為3人進行測試，認為相關徵狀「極可能是刻意被一種不確定化學武器下毒的結果」。

艾巴莫域治數日前才據報曾到訪波蘭，作為俄羅斯總統普京與美國總統拜登之間的中間人。對於疑似中毒一事，烏克蘭一方其中一位談判員普杜耶克（Mykhailo Podolyak）僅稱，「坊間很多猜測，大量陰謀論出現」，企圖淡化事件。烏梅洛夫則促請外界不要相信「未經證實的消息」。