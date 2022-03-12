英超｜艾巴莫域治被取消董事資格　車路士獲提高開支上限

車路士班主「油王」艾巴莫域治於周四（10日）被英國財政部列入制裁名單，球隊在特別許可下營運。英超賽會今（12日）跟隨英國政府的做法，宣布禁止「油王」出任球會重事。
英超賽會聲明指，按照英國政府的制裁，董事會宣布收改車路士的「一般許可」，取消艾巴莫域治的車路士董事資格，強調此舉不會影響車路士在特別許可下的運作。此外，賽會更提高車路士每場賽事的開支上限，由每場50萬鎊增至90萬鎊。
英國財政部在周四因俄羅斯入侵烏克蘭，宣布制裁7名親俄羅斯政府的富商，包括艾巴莫域治。制裁令凍結艾巴莫域治的資產，車路士因此被禁止一切營利活動。
為了維持應付球賽等基本運作，車路士獲批「特別許可」直至5月底。賽會強調車路士可以繼續訓練及出賽。
車路士與「油王」共患難：
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