英超︱曼聯又輸一場　蘭歷克不留情狠批：差勁表現不配踢歐聯

撰文：吳慕兒
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曼聯周六英超作客0：1敗走愛華頓，跌至第七位落後排第四的熱刺6分，距離來季踢歐聯的目標漸行漸遠。連看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）也直言，曼聯餘下賽事若持續今仗水平，來季「不值得」（do not deserve）踢歐聯。

曼聯又輸一場，爭得英超前四名的機會日漸渺茫。（Getty Images）

賽前愛華頓距離降班區只有1分，曼聯面對這支今季大為失色的對手，竟束手無策，被一記省中馬古尼改變方向的入球擊倒，全失3分，力爭前四歐聯資格再遇重挫。

賽後看守主帥蘭歷克說得坦白，「若我們的表現跟今仗一樣，我們不值得擁有（歐聯資格）。」

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蘭歷克賽後直指曼聯「不值得」擁有歐聯。（Getty Images）

他在言語間流露對麾下的不滿：「球員本身應該很想踢國際足球賽，可以的話肯定是歐聯。要置身歐洲賽，在這種比賽你必須在95分鐘內取得入球。」

愛華頓上輪作客2：3不敵護級對手般尼，蘭Sir明言：「假如你在一支作客般尼會失3球的球隊身上也不能取得入球，你不能抱有任何期望。」他扼腕，「頭25分鐘我們完全控制比賽，當時我們沒有好好把握機會。你可以感到愛華頓對般尼一仗後信心崩潰，我們卻未能趁機取得優勢。」

蘭歷克的任期如無意外季尾完結，近日盛傳阿積士教頭坦赫格（Erik ten Hag）下季將成為紅魔新帥，即使易帥在即，蘭歷克認為不能以此作為表現不佳的藉口，「我們是曼聯，陣中擁有多位國家隊球星，不應該有任何藉口。下季有新領隊，就算在今天或10日後公布消息，也不應有任何影響。」

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迪基亞對曼聯負愛華頓很失望。（Getty Images）

蘭歷克接過蘇斯克查帥印以來，領軍17場英超聯賽僅8場獲勝，贏波率47％，是球會歷任領隊之中最低。門將迪基亞再次率直回應，指出球隊表現未如理想，「我們的表現不夠好，這是肯定的。現在要爭入前四名非常困難。」

「我們不止沒有入球，我們連創造可以入球的機會也沒有。」他批評隊友欠缺拼搏精神，「今仗之前我們已知愛華頓苦苦掙扎，他們很累，亦很緊張，但他們繼續向前，保持戰鬥。他們的戰意較我們更強，那是不能接受的，今場敗仗實在很傷感。」

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