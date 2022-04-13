歐聯｜拜仁慕尼黑遭維拉利爾淘汰　高層教練皆點名一人失機好可惜

撰文：顏銘輝
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拜仁慕尼黑令人大跌眼鏡，在歐聯8強次回合與維拉利爾踢成1：1，兩回合計輸1：2出局。

34歲的拜仁主帥拿高士文說：「關鍵還是首回合，是我們落敗的原因。我們那場踢得不好，今場就表現很好。從戰術及強度方面看，這是我們近幾個月其中一場最好的比賽。」

儘管和波被淘汰，但拿高士文指球隊在戰術及強度的發揮都很好。（Getty Images）

比維拉利爾中堅艾比奧爾還年輕兩年的拿高士文續說：「在上半場，穆斯亞拿有個大好機會，到下半場，我們理應贏到2：0，湯馬士梅拿應該要入球，那是個黃金機會。這些機會不會有太多次的。對方的防守很有紀律，而且墮得很深。」

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拜仁行政總裁簡尼說：「去到尾段才失波，令人失望。我們本應可以贏到2：0，湯馬士梅拿有個非常好的機會。你不能夠去怪責球員，他們已經出盡全力了。」

如果湯馬士梅拿這球入到的話……可惜沒有如果。（Getty Images）

至於被高層及教練點名失機的湯馬士梅拿說：「如果你只考慮這場，不理會首回合，我們應該可以實至名歸地晉級。結果很難接受，我都不知說什麼了。」

拜仁今場佔盡優勢，控球有68%，射門23次，當中4次中目標，而維拉利爾僅4射1中。

拜仁在控球及射門都在維拉利爾之上，但未能贏波。（Getty Images）
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