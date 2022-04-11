港足︱新帥公布任內首張名單 暫未能親自督操 傑志東方理文無份
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊及香港U23代表隊將於周四（14日）至今月30日閉門集訓，備戰6月份亞洲盃外圍賽及9月的杭州亞運。
港足主帥安達臣公布其上任後首份名單，惟因傑志即將泰國出戰亞冠盃、理文與東方龍獅亦已開操備戰亞協盃，3間球會的球員均沒有入選，預料他們會直至5月才歸隊。
據悉，由於安達臣早前到泰國觀察傑志及理文陣中港隊成員的表現，仍未返港，今次集訓暫會由另一港隊教練張健峰主持。
而今次名單的「大戶」，正是張健峰執教的港超球隊香港U23，多達11名球員入選；其次是聯賽腰斬前排榜首的南區，其中鞠盈智及夏志明均是港隊常客，惟21歲的簡嘉亨則是入籍香港後第一次獲徵召。而名單中唯一非港超球員，則是甲組高力北區的後衛楊紫彬。
值得一提，香港U23去年發生紀律風波，有球員在日本比賽期間醉酒生事，事後被足總懲處，部份人被禁入選香港隊1年。
港足及U23代表隊24人集訓名單：
守門員：顏翱天、龐焯熙（香港U23）、蔡子濤、伍瑋謙（冠忠南區）
後衛：鄭子森、劉學銘（標準流浪）、楊紫彬（高力北區）、陳潤潼、黃浩然（香港U23）、陳凱柏（冠忠南區）、楊憲樂（晉峰）
中場：楊迪麟、余在言（標準流浪）、何家智、黎培基、鄧筵霑、黃智康、黃威（香港U23）、鞠盈智、簡嘉亨（冠忠南區）、劉君正（晉峰）
前鋒：李藹軒、吳文希（香港U23）、夏志明（冠忠南區）
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