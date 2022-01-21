前港足主帥金判坤執掌大馬國家隊　昔日被逼走　今年6月或倒戈

馬來西亞傳媒報道，大馬足協委任前港足主帥金判坤為新一任代表隊主教練。



大馬足協確認，將委任現年52歲的韓國籍教練為馬來西亞國家隊主帥，任期兩年。

馬來西亞對上一次國際賽，在大馬教練陳清和帶領下，於去年12月出戰鈴木盃（東南亞足球錦標賽），惟球隊不敵印尼及越南後小組出局。

報道指，金判坤將辭去現時韓國足協技術總監的職位，會帶同4名教練團成員，於2月中旬飛抵大馬展開工作。

大馬足協及後發表聲明，認為金判坤雖然過去4年未有執教任何球隊，但勝在擁有豐富的亞洲球會及代表隊管理經驗，同時亦能用流利英語溝通，使他從云云日本、歐洲及拉丁美洲教練中脫穎而出。

前港隊主教練金判坤獲委任為馬來西亞國家隊主帥。（資料圖片）

金判坤廣受香港球迷認識，他球員時代於2000年時來港發展，效力過快譯通、花花及流浪，退役後轉型教練，先後執教過南華及香港隊。

他是繼黎新祥後，港隊近年任期最長的教練，於2012年至2017年間帶領港隊出賽，包括2015年世界盃外圍賽兩度逼和中國的經典大戰，又曾爆出「Die for Hong Kong」等金句。

金判坤2015年帶領香港兩度逼和中國。（資料圖片）

金判坤於2018年1月跟港隊提早解約，他在兩年前一次訪問中透露，因入籍兵及續約等問題備受壓力，終被逼離開；而香港球迷一度高舉「Kim Out」標額，亦是他離開導火線之一。

重溫金判坤離開港足後首個訪問：

馬來西亞現世界排名第154，較香港低7位，兩地代表隊均會參戰今年6月的亞洲盃外圍賽，由於雙方不屬同一抽籤檔次，屆時有機會被編入同一組。