中甲︱港足前鋒辛祖外流　投廣西平果哈嘹　成球隊首位「外援」

香港足球代表隊前鋒辛祖加盟中甲升班馬廣西平果哈嘹，但因國內聯賽政策，只能佔用「外援」名額。



上季港超聯射入19球兼奪得「最佳11人」獎項的港足前鋒辛祖，去季尾跟東方龍獅解約後一直未有班落，直至今日中甲升班馬「廣西平果哈嘹」宣布，正式羅致這位巴西裔鋒將。

廣西平果哈嘹在微博公布消息，附上辛祖跟隨球隊訓練的片段及照片，指球會經過與東方「友好協商」，辛祖已完成程序、正式加盟。辛祖是繼李毅凱、羅素、陳俊樂、梁諾恆、勞列斯等球員後，再度北上中國聯賽發展的港籍球員。

不過，據內地傳媒報道，由於辛祖在內地屬「香港歸化球員」，並不能符合「港澳台政策」中列明的內援資格，因此必須佔用球隊外援名額，成為該隊2018年成立以來第一名外援。

辛祖隨廣西平果哈嘹練習。（廣西平果哈嘹微博）

34歲的辛祖早於2008年來港投效公民，效力過流浪、黃大仙及飛馬等，之後加盟傑志助球隊兩奪聯賽冠軍。他及後一度外流印尼望加錫，返港後轉投和富大埔，助該區隊歷史性贏得港超冠軍。

辛祖在2015年入籍香港後開始獲港隊徵召，在各項賽事攻入8球，惟他曾因保險問題退隊，引起熱議。廣西平果哈嘹以「港超金靴」稱呼辛祖，形容有他加盟，增強了球隊進攻能力力，「豐富了攻擊線的戰術組合。」