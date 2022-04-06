郭嘉諾執掌台灣球會：望為香港足球覓新出路　6月亞協主場倒戈

台灣甲組聯賽球隊臺南市FC（另稱：台灣鋼鐵）周二（5日）宣布，曾帶領香港隊贏得兩屆省港盃的教練郭嘉諾，將以「特聘教練」身份領軍出戰本土聯賽，以及6月舉行的亞協盃賽事。



郭嘉諾在港隊期間，曾領青年隊赴台參賽，也與前中華台北主帥加利韋特合作過；執掌港超佳聯元朗時，亦羅致了中華台北代表隊後衛王睿。他透露，自己因此受台灣球圈認識，雙方接觸後一拍即合。

「臺南在聯賽兩連冠後，想進軍亞洲、找教練幫手做好一點。希望我能以職業教練的身份，助台灣足球邁向職業化，在球會層面，如球員、職員及架構等，以至聯賽方面，我都可給予專業的意見。」

郭嘉諾曾帶領港隊兩奪省港盃冠軍。（資料圖片／梁鵬威攝）

臺南市FC上屆亞協盃亦有參賽，先後迎戰港超代表理文及東方。（資料圖片／高詩琦攝）

郭嘉諾透露，雙方僅簽署「短期合約」，直至球隊完成今屆亞協盃賽事（若晉級，包括淘汰賽）為止，預計待簽證獲批，可於4月內啟程到台，會先助球隊準備4月尾展開的當地聯賽中爭取佳績。

然而他作為少有外流的香港教練，也另有個人目標，「想向外界證明，其實香港教練也有能力，不單止香港球員能到外地搵食。香港足球現正停擺，各持分者都要覓新出路，希望我能為大家開多條路，讓本地球員及教練有多個選擇及落腳點。」

郭嘉諾上季執掌天水圍飛馬，惟球隊季後自降丙組，他一直未有班落。（資料圖片／袁志浩攝）

臺南市FC將主辦今屆亞協盃J組分組賽，同組尚有澳門代表鄒北記，及香港的東方龍獅；另一港超代表理文若在外圍賽擊敗蒙古220體育會，亦將取得該組一席。

這意味郭嘉諾將帶隊「倒戈」香港球會，但他認為重點不在於此，「有不同的香港教練在亞洲舞台相遇、或假如我能帶領台灣球隊出線，這對香港足球也是好事，都是香港人的驕傲。」

郭嘉諾又指出，香港球隊因受港超腰斬影響，狀態並非最理想，相信台灣球隊或能在今屆賽事歷史性出線至淘汰賽，「期望跟他們在台南進行大戰。」