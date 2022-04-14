桌球世錦賽｜32強完成抽籤 奧蘇利雲開鑼日迎戰基拔
撰文：楊宇翹
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世界桌球錦標賽周六開打，並在今日完成32強抽籤列陣。「火箭」奧蘇利雲於開鑼日迎戰基拔（David Gilbert）。然而史上首名打入世錦賽正賽的伊朗球手賀辛（Hossein Vafaei），將在首圈挑戰卓林普（Judd Trump）。
世界桌球錦標賽外圍賽昨日完成最後一天賽事，16名出線球手全部誕生，其後與16名種子球手一同抽籤，決出32強列陣。
六屆冠軍奧蘇利雲將以46歲之齡繼續挑戰殊榮，首輪對手將面對基拔。衛冕的沙比（Mark Selby）則遇上占美鍾斯（Jamie Jones），羅拔臣（Neil Robertson）亦將與侯基爾（Ashley Hugill）爭出線。
為中國焦點的顏丙濤及趙心童均為種子球手，分別面對華基連（Chris Wakelin）及卡拉克（Jamie Clarke）。至於史上首位打入世錦賽正賽的伊朗球手賀辛，會在首戰挑戰卓林普。
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