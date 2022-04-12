桌球熱話｜打失藍波好失望 秒變神結局 評述高呼：世紀符碌
撰文：顏銘輝
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在星期日的桌球世錦賽外圍賽第3圈，英格蘭的基拔（David B Gilbert）以6：1大勝牙買加的麥里奧特（Rory McLeod）晉級。比賽中，基拔打了一球被評述稱為「世紀符碌」的金球，成為賽後焦點。
當時已經是第7局，基拔領先19：13，如果他贏出這一局，便可以取勝。他瞄準枱中心的藍波，打算將它打入中袋。看來難度不大，但基拔似乎太大力，藍波中袋口反彈走，再撞多次邊後，去到紅波堆之中，撞散了幾個紅波。基拔的表情動作都顯得很失望，因為錯失了這個容易得分的機會。
【基拔世紀符碌逐格睇】
+4
然而，柳暗花明又一村，白波撞了兩條邊後，向紅波堆滾去，先撞到粉紅波，之後粉紅波再撞藍波，將藍波打入袋中。誤打誤撞之下，基拔得到5分，拉開領先至24：13。
兩位評述員都不禁大笑，其中前世界排名第3的科爾斯（Neal Foulds）大叫符碌，他說：「這球是世紀符碌！我甚至看不清楚它是怎樣開始的。在記憶中，我想不到有任何符碌波像這球一樣。」
最後，基拔這局贏68：17，總局數以6：1淘汰麥里奧特。
【世紀符碌片段】
As far as flukes go, this one has to be up there from David Gilbert 🔵😨pic.twitter.com/DuKaqilX8k— Live Snooker (@Livesnooker) April 10, 2022
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