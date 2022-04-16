劍擊世界盃｜方凱申力戰憾負瑞士劍手　巴黎站32強止步

港隊男子重劍代表方凱申，打入巴黎站世界盃正賽，首圈遇上瑞士名將Max Heinzer，方凱申即使首兩節落後，他在最後一節絕地反擊，連取5分反超前，其後力保勝局，以15：14力克對手晉級，殺入32強。



重劍港將方凱申成為男子重劍世界盃的獨苗，外圍賽過關斬將，連挫哥倫比亞﹑葡萄牙及愛沙尼亞劍手，順利躋身正賽64強，與瑞士好手﹑12號種子Max Heinzer交手。

方凱申闖巴黎站正賽成港隊獨苗 鬥瑞士名將爭晉級

面對世界排名第14位的瑞士名將，方凱申首節稍為落後，以1：3進入休息，其後次節依然未能收窄差距，雙方距離維持兩分，以3：5進入最後一節。方凱申第三節採取主動，縱然一度被拉開4分差距，但他未有放棄，其後連取5分，反超前8：7，末段再掀高潮。方凱申最後19秒補劍單燈，保持領先1分，對手不斷進攻施壓，方凱申臨危不亂，最終以15：14力克對手晉級，次圈將鬥另一名瑞士劍手Lucas Malcotti。

方凱申反勝瑞士名將晉級32強。（FIE圖片）

方凱申首兩節同樣落後，最多一度落後6分，以5：9進入最後一節。經過上場熱血反勝後，方凱申再度於第三節發力，連取3分收窄分差至1分。當賽事餘下54秒時，對手要求軍醫入場治理腰傷，可惜方凱申其後未能平反敗局，結果以10：15不敵對手，無緣16強。

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