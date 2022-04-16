劍擊世界盃｜方凱申闖巴黎站正賽成港隊獨苗 鬥瑞士名將爭晉級
撰文：趙子晉
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除了貝爾格萊德站花劍世界盃外，港隊亦在法國巴黎征戰男子重劍世界盃。港將方凱申成為獨苗，過關斬將殺入正賽。
男子重劍世界盃巴黎站，港隊一共派出6名劍手出戰，但未見何瑋桁，6名港隊皆要透過外圍賽爭奪正賽資格。
世界排名67位的方凱申，小組賽以4勝2負晉級，首場先以15：13力克哥倫比亞劍手John Edison Rodriguez，其後再以12：3大勝葡萄牙的Max Rod，與愛沙尼亞劍手Ilian Bobrov爭正賽席位。
方凱申與對手今仗打得同樣謹慎，首節以1：2稍稍落後，方凱申在次節收復失地，以4：3反超前進入最後一節，並力保勝局，以9：8險勝對手晉級，再闖正賽。方凱申64強將與12號種子﹑來自瑞士的Max Heinzer爭出線，將在香港時間下午5時上演。
另一名港隊代表黎家俊，亦十分接近正賽，他在小組賽以3勝2負晉級，其後分別淘汰德國及烏克蘭劍手，與另一德國劍手Andre Hoch爭奪64強席位，可惜以8：15力戰而敗，與正賽資格擦身而過。
吳浩天在淘汰賽擊敗日本劍手Seiya Asami後，不敵匈牙利劍手出局；周澤軒與劉昊峯在淘汰賽同樣以一劍飲恨，分別不敵美國及加拿大劍手止步。剛剛戰畢世青的吳霆騫則小組賽出局。
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