亞冠直擊︱傑志土庫曼國腳取個人亞冠首球　入球為祖國爭一口氣

傑志為準備今屆亞冠，出發到泰國前簽入土庫曼國腳明加索夫，球迷對他認識不深，卻正成為「藍鳥」今天的秘密武器，之前從未在東亞落班的他，終一鳴驚人，也為家鄉的球員爭一口氣。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志在今屆亞冠分組賽首仗1：0小勝清萊聯，建功的正是自3月初加盟後，一直未有正式比賽的亞援明加索夫。不過這位土庫曼國腳在其地標戰，卻助球隊奠定勝局，取得寶貴3分。

明加索夫在今屆亞冠首戰，為傑志射入唯一入球奠勝。（袁志浩攝）

這亦是明加索夫首個亞冠盃入球，賽後他拿着比賽皮球步出球場，笑言要好好收藏，「隊友說我一定要留念，我也想記下這個時刻。希望這不會是最後一球吧，現在我們（向目標）踏前了一步，尚餘三步，回去要分析比賽，再改善。」

「藍鳥」球員賽後都不禁相擁慶祝，可見勝利令大家也鬆一口氣，「只有我們才知道，這段集訓的日子有多苦，今日的機會得來不易。」

傑志球員賽後慶祝：

「為家鄉證明自己」

明加索夫卻坦言，入球的意義不止於此，「對我，我的家人，我的祖國，都是歷史性時刻。相信很多在家裡的人，都會為我永不放棄、做到最好而感到高興。這不單是對香港（有意義），對土庫曼也是，我證明了我們的球員有能力到各處踢波。我知道今屆亞冠（西亞區）也有一支土庫曼球隊（FC Ahal），希望他們好運吧。」

明加索夫交出好表現。（袁志浩攝）

一切對他來說，就像是夢想成真，但被數據網站指其最佳位置是右翼的他，今場卻出任類似攻中的角色，除了做到早被教練盛讚的走位入楔，也不時協助防守逼搶。

原來就連明加索夫自己也萬萬沒想過會出任這位置，「哈，我對上一次踢中路，已是2014年在捷克的時候了，所以本身也有點緊張。幸好身旁有基爾頓及巴爾拿幫手，他們很聰明，令我放膽去踢。」他期望下仗或會重回邊路，但仍表示一切視乎主帥朱志光安排。

傑志2022亞冠盃賽程：

4月16日

傑志 1:0 清萊聯（泰國）



4月19日

香港時間7：00pm

神戶勝利船（日本）Vs 傑志

比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）



4月28日

香港時間10：00pm

清萊聯（泰國）Vs 傑志

比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）



5月1日

香港時間7：00pm

傑志 Vs 神戶勝利船（日本）

比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）



現場直擊比賽相集（按圖放大）：