亞冠︱上海海港因防疫「封城」未能出發　退出分組賽或有利傑志

亞冠盃今日（11日）在官網宣布，上海海港退出今屆分組賽。



上海海港今屆原先位處J組，跟香港球隊傑志、日職神戶勝利船及泰國的清萊聯同組，亞冠方面指，J組所有跟上港有關的比賽取消；其餘比賽將按照計劃進行，並不會任何球隊遞補參賽，該組將只得3支球隊，爭奪小組首名，及3支最佳次名球隊出線資格。

賽會又指，計算小組東亞區最佳次名球隊分數時，各組排名第二與排名第四球隊之間的比賽結果，將不列入計算。

這亦令傑志在今屆賽事，在原先需16日6賽下，變相只需踢4場賽事，料更有利球隊體力恢復。

亞冠賽會宣布上海海港退出今屆賽事。（網上截圖）

作為2021年中超亞軍的上海海港，本有前車路士球星奧斯卡壓陣，但由於中超聯賽賽程跟亞冠分組賽相撞，上港本計劃繼去年後再派青年隊參戰。

不過情況近日再有變，據內地傳媒報道，上港原定周日（10日）啟往到泰國，但有球員因受上海「封城」影響未能歸隊，部份人仍未能訂購回程機票，令出發押後，最終更決定退賽。亞洲足協在官網亦證實，上港今次退賽跟當地「封城」有關。

上海海港原定派青年軍參賽，但仍因當地疫情問題，未能出發。（Getty Images）

上港其後在微博發文，聲明中透露，球隊早在1月初已開始為出戰做準備，惟「面對重重困難及諸多不可抗力因素」，「我們也不曾放棄，仍然多方協調直至球隊出發前的最後一刻，但最終未能成行。在此，我們不得不遺憾地告知大家，球隊將無緣本賽季亞冠聯賽。我們誠摯地向亞洲足協、海港球迷以及關心我們的社會各界致以歉意。」

他們又提到，球隊作為一支曾連續5年從亞冠分組賽突圍的球隊，深深熱愛這亞洲賽舞台，「多年來，球隊在亞冠賽場上拼搏與磨練，積累了寶貴的經驗與經歷。雖然本賽季我們無奈缺席，但海港隊和海港大家庭將持續關注賽事進展。我們相信，風雨之後總會見到彩虹，等困難過去，讓我們再次相約亞冠賽場，一起為足球，為熱愛，盡情吶喊！」

上港是繼長春亞泰退出外圍賽後，另一支退戰今屆亞冠盃的中超球隊，現時中超僅餘山東隊及廣州隊兩支球隊出戰分組賽，而兩隊據指均會派出青年軍出戰。