亞冠盃｜傑志熱身賽挫春武里 同組對手神戶陷困境 海港傳派小將
撰文：高詩琦
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2022年度亞冠盃分組賽本月中開鑼，香港代表傑志昨日（3日）在熱身賽擊敗泰超球隊春武里。
同組對手包括恩尼斯達領軍的神戶勝利船，近況未如理想，至於上海海港則有傳派遣年輕球員出賽。
傑志身處亞冠盃J組，賽事本月16日展開，同組對手有泰超的清萊聯、日職的神戶勝利船、中超的山東泰山。正在泰國武里南集訓的傑志，昨日友賽於泰超暫排第5位的春武里，由安永佳一頂一射連入兩球，加上艾力士建功，以3：0擊敗對手，連續3仗友賽未有失球。
安永佳在比賽期間因傷退下火線，他賽後道：「希望傷勢不嚴重，今仗本來踢得很不錯的，我曾想繼續比賽，但還是留力之後吧。春武里是泰國前五的球隊，我們展示了自己的能力，今天的表現，對之後比賽很有參考價值。」傑志今日（3日）將再戰曼谷聯。
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神戶勝利船和上海海港則各有動向。有恩尼斯達、保贊、大迫勇也、山口螢等壓陣的神戶早前雖解僱總監三浦淳宏，但表現未有起色，昨日在日職以1：3敗予京都不死鳥，開季已8場不勝，跌落降班區。
恩尼斯達賽後透過社交媒體表示：「我們陷入了艱難的處境，必需努力去改變一切。今日一仗還是有可取之處的。感謝球迷的支持，加油吧，神戶勝利船！」同樣曾效力巴塞隆拿的保贊亦表示：「我們要接受現在的處境，而逆轉的方法是團結及相信我們能做得更好。周三還有另一個機會的，加油吧。」
神戶全隊賽後向球迷致歉：
不少香港球迷都期望能看到傑志跟恩尼斯達、保贊以及上海海港的奧斯卡等球星交手，不過據足球數據網站Transfermarkt中國區管理員朱藝在個人微博發布的上海海港亞冠報名名單，傑志似乎無望與奧斯卡交鋒，名單上清一色為中國籍球員，且絕大部分都是「00後」的新秀，只得3名90後，年紀最大的為1995年出生、27歲的中場雷文杰。不過賽前7日，球會仍可就傷病情況調整名單。
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