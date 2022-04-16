亞冠盃｜傑志小組懶人包　含免費直播時間　球員名單對手分析一覽

撰文：袁志浩
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香港球會傑志於周六（16日）至5月1日，將在泰國武里南出戰2022亞冠盃分組賽，身於J組的傑志會迎戰日職神戶勝利船及泰國的清萊聯，爭取成為史上第一支晉身亞冠淘汰賽階段的香港球隊。

賽事背景及賽制介紹：

港超球隊傑志將連續兩年參與亞冠盃分組賽，今屆賽事本有40隊，分東亞及西亞區作賽，兩賽區球隊只會在決賽相遇。

傑志所在的東亞區，20支球隊分為5組，「藍鳥」今屆身處J組，同組有將主辦分組賽的泰國球隊清萊聯及日職神戶勝利船，另一支中超球隊上海海港則已因疫情退賽。每組踢雙循環聯賽後，小組首名及3支最佳次名球隊，將晉級淘汰賽。

而受於上海海港臨陣退賽，東亞區計算小組最佳次名球隊分數時，各組排名第二與排名第四球隊之間的對賽結果，將不列入計算。

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丹恩奴域是傑志在去屆亞冠盃的主力，連續6場正選上陣。（傑志提供）

外援制度轉變：

亞洲足協宣布今屆亞冠盃不限外援註冊名額，只維持外援出場名額為「3+1」（3名世界外援+1名亞洲外援），「藍鳥」今年征戰大軍名單由去年21人添至28人。

除了上屆有份出戰的外援丹恩奴域、基爾頓、巴爾拿及亞援朴俊炯，今屆亦註冊了前曼聯青年軍查理史葛、新加盟的土庫曼國腳明加索夫、西班牙翼鋒加維蘭等，同時加入杜馬斯、蘇沙跟謝家強等入籍兵，也補充了潘沛軒、陳肇鈞及曾以行等本地面孔，前中後三線兵源均有增強。

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傑志2022亞冠分組賽大軍名單：（按圗放大）

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傑志焦點#1：停操兩個月復操備戰　催谷狀態下球員受傷

傑志在今季港超因疫情腰斬下，決定提早於3月初到泰國集訓。主教練朱志光曾稱，與其「慢火煎魚」式催谷，必要時可能使用「氣炸鍋」——在短時間內以高強度提升狀態。「藍鳥」先後跟泰國不同級別球隊友賽，取得3勝2和1負；卻「炸燶」了主力左閘丹尼，他已提早飛返西班牙養傷，無緣今屆賽事。

朱志光事後坦言，球隊硬仗連連，卻失去了一名有經驗的球員，影響肯定深遠，但訓練跟受傷是無可避免。他又指，有國際賽經驗陳晉一或羅梓駿，或會頂上踢左後衛，「他恢復體力也可能更快」。

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丹尼原先即將在今屆亞冠盃達成在傑志的第250次上陣里程碑。（傑志提供）

傑志焦點#2：黑山伊巴有望再破紀錄　保羅表現成焦點

至於「藍鳥」今屆亞冠焦點，自然仍是40歲的「黑山伊巴」丹恩奴域，他去年在分組賽取得4球進帳，將自己保持的亞冠入球紀錄推高至40球，今屆或可再刷新紀錄。

而另一焦點，或會是傑志守門員保羅，這名巴西裔守門員自去屆比賽起已取代王振鵬的正選門將位置，並曾當選亞冠單場比賽最佳球員，於熱身賽時亦屢救險球，或能在正式賽事時再一展身手，爭取入選港隊、出戰6月份的亞洲盃外圍賽。

保羅去屆曾在分組賽奪得單場最佳球員獎項。（傑志提供）

傑志焦點#3：去年距出線只差一步　仍助香港登東亞第5

值得一提，傑志去年分組賽取得3勝2和1負、得11分的史上最佳成績，惟仍以1個得失球差被韓職浦項制鐵壓過，未能成為首3支最佳次名球隊而出局，今屆捲土重來以出線為目標。不過，「藍鳥」去年在亞洲球會比賽排名上獲得高分，助香港躍升至東亞區第5，僅落後韓國、日本、中國及泰國。

由於今年分數及排名，連同2019至2021年成績，將被用作計算並分配2024年亞洲賽席位，若傑志能再創佳績，助香港保住前四位置，香港球隊便能在2024年取得至少兩個直接晉級亞冠分組賽的席位。

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傑志前鋒安永佳在上屆賽事亦有進帳。（傑志提供）

對手簡介#1：神戶勝利船陷頹勢　恩尼斯達壓陣仍護級

傑志的最大對手相信是去季日職季軍神戶勝利船，他們今屆由附加賽打起、險勝澳職墨爾本勝利晉級分組賽，球隊雖有前西班牙國腳恩尼斯達坐鎮，但開季至今聯賽已10戰不勝，4和6負排尾二、身陷降班區。

神戶尚有前巴塞兵保贊、日本國腳大迫勇也及山口螢等壓陣，但主力前鋒武藤嘉紀左膝韌帶受創，未知能否趕及上陣，外援沙治森柏亦重傷需開刀，提早收咧；球隊雖從俄超簽入另一日本國腳級中場橋本拳人，調動上仍相對受限。

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恩尼斯達在亞冠盃附加賽對墨爾本勝利時入波，帶領神戶勝利船闖入亞冠盃分組賽。（Getty Images）

不過，朱志光認為對方仍比傑志高一線，「始終他們實力比我們好，也在季中，我們停擺得太久；而作客比賽也不利（沒經驗的）香港球員。」

另一方面，神戶早前解僱總監三浦淳宏，曾改由前愛斯賓奴青訓教練路易斯拉莫斯領軍，但未見起色，兩仗均反勝為敗。神戶日前公布新總監人選，由曾執掌東京綠茵、大阪櫻花及清水心跳身的西班牙教練洛天拿（Miguel Ángel Lotina）領軍，他亦具西甲經驗，風格較注重防守，或能改善神戶防線不穩的問題。

西班牙教練洛天拿（Miguel Ángel Lotina）日前上任，帶領神戶出戰亞冠盃。（IG@visselkobe）
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對手簡介#2：清萊聯射手離隊　「快版林嘉緯」坐鎮中場

另一支對手、泰國的清萊聯可說是當地近年最成功球隊，他們已連續5年出戰亞冠盃（外圍賽及分組賽），去年在分組賽更兩和大阪飛腳，兩鬥全北現代亦只僅負1至2球。

自2017年起，清萊聯已7度奪得本地錦標，包括1次泰國頂級聯賽冠軍。然而球隊今年初將37歲神射手比爾（Bill）外借清邁聯，他效力4年間上陣116場射入74球，今季未離隊前為清萊聯於聯賽攻入8球，數字直至現時仍高於隊內所有球員。

清萊聯是上屆泰國足總盃冠軍盟主。（IG@chiangrai_united）

清萊聯重心是近年泰國隊必然正選防守中場是彼迪威（Phitiwat），他代表泰國上陣15場，包括應屆世界盃外圍賽，及2020鈴木盃（東南亞足球錦標賽），協助泰國決賽大勝印尼奪冠。而另一靈魂人物是被朱志光稱為「快版林嘉緯」的10號仔天亞拉古（Tiatrakul），他亦是泰國國腳，是今季隊內助攻王（7次）。

而清萊聯前線則由兩名巴西兵、翼鋒菲臘比阿莫廉（Felipe Amorim）及中鋒格達臣（Getterson）領銜；阿莫廉曾是巴西U20代表隊成員，今季有9球進帳，是現時隊內球員之冠。

相比起傑志上屆對手泰港，朱志光認為清萊聯實力較高。泰國球季正處於最後直路階段，清萊聯尚餘一輪賽事，正於16隊中排第4，仍有望爭取前三的亞洲賽席位。球隊雖近4戰不勝，但上周對已提早贏得聯賽冠的的武里南聯，卻在少踢一人下逼和對手，證明球隊已上力，預計狀態較傑志來得好。

彼迪威（右）為泰國國家隊上陣15次，曾助球隊贏得2020鈴木盃。（Getty Images），

比賽場地：兩球場17天踢18場比賽　天氣或影響傑志表現

今次分組賽雖由泰國主辦，但卻並非於清萊聯的主場進行，反而是在武里南上演。據指是因為清萊聯場地的燈光及更衣室等不合亞冠盃要求，亞協足協擔心未能在短時間內完成改善工程，加上武里南積極爭取，才有此決定。

而傑志今屆分別於兩個場地比賽，頭兩場會在武里南城體育場（Buriram City Stadium），最後兩仗則在武里南體育場（Buriram Stadium）；前者是武里南聯的舊主場，後者則是新主場。

「藍鳥」上屆分組賽正是於新主場比賽，朱志光指球員對此場地不陌生，也可算有輕微優勢。舊主場現在雖由武里南青年軍使用，但設備較殘舊，座位比起新主場少約24000個，僅可容納約8000人，球場也被跑道包圍，場地比較空曠；若遇上雨戰，草地去水能力也存疑。

武里南體育場於2011年落成，是武里南聯的新主場。（傑志提供）

值得一提，兩個球場今屆會由F組及J組的7支球隊共用、於17日內要進行18場比賽，屆時草皮質素有可能變差，或影響傑志發揮。

另一點是泰國天氣炎熱潮濕，4月更是最熱的月份，平均溫度可超過30度，雖然傑志所有賽事都在當地時間晚上6時舉行，也因上港退賽而少賽兩場，騰出更多休息時間，但相信球員要完全適應仍有難度；而「藍鳥」陣中不乏年紀偏大的球員，體力消耗勢成教練團一大難題。

武里南城體育場較殘舊，足球場被跑道包圍。（網上圖片）

港台免費直播

傑志今屆4場分組賽，將由港台電視31免費直播，並設有廣東話旁述。

至於其餘亞冠賽事，球迷仍可透過足球串流平台Eleven Sports觀看收費直播。

Eleven Sports暫只接受球迷以月費訂閱頻道，據傑志在社交網站上發布的資訊，「藍鳥」球迷可於即日至5月17日到此網址，使用「KIT-ACL-FB」優惠碼獲取9折優惠。

傑志2022亞冠盃賽程：
4月16日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 清萊聯（泰國）
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月19日
香港時間7：00pm
神戶勝利船（日本）Vs 傑志
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月28日
香港時間10：00pm
清萊聯（泰國）Vs 傑志
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

5月1日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 神戶勝利船（日本）
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

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