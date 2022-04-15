亞冠直擊︱傑志練習場地欠理想　34度高溫下完操　球員：踢好自己

傑志周六（16日）晚將於亞冠盃J組首仗鬥泰國清萊聯，球隊今日（15日）黃昏進行賽前最後一課操練，卻因場地燈光不足，被逼提早進行。

據球員及其他同組球隊透露，該練習場內的球場草地質素亦有問題，加上炎熱高溫，對球員無疑是挑戰。然而傑志中場陳肇鈞及守衛唐建文，均相信全隊能克服困境，在明日爭取佳績。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



「藍鳥」自3月赴泰集訓至今，適應炎熱天氣一直是關鍵，雖有部份球員認為影響不大，但亦有指武里南比曼谷更熱。球隊抵達武里南後，特意選擇在接近正式比賽時間的黃昏時段練習。

傑志今日約下午5時於明日比賽場地——武里南市體育場（Buriram City Stadium）附近的練習場操練，球員先作簡單衝刺跑熱身，再分組玩馬騮搶波，之後便分隊進行戰術演練。

傑志球員不時到場邊飲水，並用水洗面降溫。（袁志浩攝）

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即使已接近入夜，武里南氣溫仍高達34度，不論外援或華人球員，在練習開始約15分鐘內已汗流浹背、需不時抹汗；教練團也在約每隔10分鐘便讓球員飲水，部份球員更潑水洗面，務求消消暑。

球隊後衛唐建文形容，武里南天氣熱又沒有風，十分侷促，「幸好之前有集訓，在曼谷時曾在早上11時練習，相信大家會調整體力留放去應付。」

操練開始後不久，傑志球員已汗流浹背、需不時抹汗。（袁志浩攝）

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訓練場質素欠佳 賽前照被安排到訪

其實「藍鳥」於抵埗後首日已在這場地練習，惟當時場地燈光不足，有球員說情況惡劣得「睇唔到個波」，令教練團一再改變訓練內容，轉為部署戰術、進攻防守企位等，主教練朱志光事後也曾向賽會反映問題。

球隊昨天一度改到武里南體育場（Buriram Stadium）旁的練習場操練；然而到今日，卻再重返這練習場，使球隊被逼將練習時間提早，確保日光充足。而同組其餘兩隊，包括傑志對手清萊聯，則繼續留在武里南體育場練習場操練。

傑志今日訓練場地草皮質素欠理想。（袁志浩攝）

傑志同組球隊練習場地質素欠佳，燈光亦不足：（按圖放大）

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而根據記者現場所見，傑志所在的訓練場更不乏一塊塊的泥頭，陳肇鈞認為場地情況有點不理想，「場地凹凸，多少影響練習質素，也擔心會受傷，希望大會改善。」然而他認為其他球隊亦曾在同一場地訓練，對彼此都有影響，不能以此作藉口。

從同組其他球隊在社交媒體上載的影片可見，訓練場內其他球場除地面不平之餘，部份位置更光禿禿，雖然草皮有修補的痕跡，但變相令草地變得「一忽新，一忽舊」，質素參差。

陳肇鈞認為場地問題不能作藉口，要先踢好自己。（袁志浩攝）

陳肇鈞：踢好自己，什麼場地也沒分別

武里南今屆同時主辦F及J組賽事，球場由兩組共7支球隊共用，而同一輪賽事，F組比J組（傑志所在組別）早一日舉行，間接令傑志球員直至賽前，仍未能在武里南市體育場練習，僅在在昨天到過球場「踩草」。

陳肇鈞指，相信賽會分配上有難處，「安排不到也是體諒的，可能不想草地變爛吧，也是合理的。」

武里南市體育場是武里南聯舊主場，座位較少之外，足球場外也有跑道，唐建文稱，明日比賽球場短但闊，大小感覺跟旺角場相近，但環境卻像香港普通運動場。陳肇鈞視察後則認為，雖然球場不能跟武里南體育場相比，但形容兩者規格接近，「草地、整個氣氛也沒問題，踢好自己的話，踢什麼場也沒分別。」

傑志球員都首仗比賽場地武里南市體育場「踩草」。（傑志Facebook）

傑志2022亞冠盃賽程：

4月16日

香港時間7：00pm

傑志 Vs 清萊聯（泰國）

比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）



4月19日

香港時間7：00pm

神戶勝利船（日本）Vs 傑志

比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）



4月28日

香港時間10：00pm

清萊聯（泰國）Vs 傑志

比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）



5月1日

香港時間7：00pm

傑志 Vs 神戶勝利船（日本）

比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

