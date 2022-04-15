亞冠直擊︱傑志練習場地欠理想　34度高溫下完操　球員：踢好自己

撰文：袁志浩
出版：更新：

傑志周六（16日）晚將於亞冠盃J組首仗鬥泰國清萊聯，球隊今日（15日）黃昏進行賽前最後一課操練，卻因場地燈光不足，被逼提早進行。
據球員及其他同組球隊透露，該練習場內的球場草地質素亦有問題，加上炎熱高溫，對球員無疑是挑戰。然而傑志中場陳肇鈞及守衛唐建文，均相信全隊能克服困境，在明日爭取佳績。
香港01記者袁志浩　武里南直擊

「藍鳥」自3月赴泰集訓至今，適應炎熱天氣一直是關鍵，雖有部份球員認為影響不大，但亦有指武里南比曼谷更熱。球隊抵達武里南後，特意選擇在接近正式比賽時間的黃昏時段練習。

傑志今日約下午5時於明日比賽場地——武里南市體育場（Buriram City Stadium）附近的練習場操練，球員先作簡單衝刺跑熱身，再分組玩馬騮搶波，之後便分隊進行戰術演練。

傑志球員不時到場邊飲水，並用水洗面降溫。（袁志浩攝）
+5

即使已接近入夜，武里南氣溫仍高達34度，不論外援或華人球員，在練習開始約15分鐘內已汗流浹背、需不時抹汗；教練團也在約每隔10分鐘便讓球員飲水，部份球員更潑水洗面，務求消消暑。

球隊後衛唐建文形容，武里南天氣熱又沒有風，十分侷促，「幸好之前有集訓，在曼谷時曾在早上11時練習，相信大家會調整體力留放去應付。」

亞冠．直擊︱傑志迎第三次分組賽　艾里奧有感而發　港台免費直播
操練開始後不久，傑志球員已汗流浹背、需不時抹汗。（袁志浩攝）
+5

訓練場質素欠佳　賽前照被安排到訪

其實「藍鳥」於抵埗後首日已在這場地練習，惟當時場地燈光不足，有球員說情況惡劣得「睇唔到個波」，令教練團一再改變訓練內容，轉為部署戰術、進攻防守企位等，主教練朱志光事後也曾向賽會反映問題。

球隊昨天一度改到武里南體育場（Buriram Stadium）旁的練習場操練；然而到今日，卻再重返這練習場，使球隊被逼將練習時間提早，確保日光充足。而同組其餘兩隊，包括傑志對手清萊聯，則繼續留在武里南體育場練習場操練。

傑志今日訓練場地草皮質素欠理想。（袁志浩攝）

傑志同組球隊練習場地質素欠佳，燈光亦不足：（按圖放大）

+5

而根據記者現場所見，傑志所在的訓練場更不乏一塊塊的泥頭，陳肇鈞認為場地情況有點不理想，「場地凹凸，多少影響練習質素，也擔心會受傷，希望大會改善。」然而他認為其他球隊亦曾在同一場地訓練，對彼此都有影響，不能以此作藉口。

從同組其他球隊在社交媒體上載的影片可見，訓練場內其他球場除地面不平之餘，部份位置更光禿禿，雖然草皮有修補的痕跡，但變相令草地變得「一忽新，一忽舊」，質素參差。

陳肇鈞認為場地問題不能作藉口，要先踢好自己。（袁志浩攝）

陳肇鈞：踢好自己，什麼場地也沒分別

武里南今屆同時主辦F及J組賽事，球場由兩組共7支球隊共用，而同一輪賽事，F組比J組（傑志所在組別）早一日舉行，間接令傑志球員直至賽前，仍未能在武里南市體育場練習，僅在在昨天到過球場「踩草」。

陳肇鈞指，相信賽會分配上有難處，「安排不到也是體諒的，可能不想草地變爛吧，也是合理的。」

武里南市體育場是武里南聯舊主場，座位較少之外，足球場外也有跑道，唐建文稱，明日比賽球場短但闊，大小感覺跟旺角場相近，但環境卻像香港普通運動場。陳肇鈞視察後則認為，雖然球場不能跟武里南體育場相比，但形容兩者規格接近，「草地、整個氣氛也沒問題，踢好自己的話，踢什麼場也沒分別。」

傑志球員都首仗比賽場地武里南市體育場「踩草」。（傑志Facebook）

傑志2022亞冠盃賽程：
4月16日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 清萊聯（泰國）
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月19日
香港時間7：00pm
神戶勝利船（日本）Vs 傑志
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月28日
香港時間10：00pm
清萊聯（泰國）Vs 傑志
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

5月1日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 神戶勝利船（日本）
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

傑志被破泰國友賽不敗身　主帥勸球員要踢得聰明　理文輕取春武里亞冠︱上海海港因防疫「封城」未能出發　退出分組賽或有利傑志亞冠︱傑志丹尼受傷暫別大軍　里程碑被逼押後：傷心但這就是足球亞冠盃｜傑志熱身賽挫春武里　同組對手神戶陷困境　海港傳派小將傑志熱身賽輕取泰丙球隊　朱志光「特別安排」為亞冠分組賽練兵傑志友賽武里南聯互交白卷　隊長黃洋：備戰困難但很享受亞冠盃｜恩尼斯達率神戶勝利船闖分組賽　將與港超傑志正面交鋒亞冠︱傑志啟程泰國集訓　料首兩周成關鍵　丹恩奴域避談再破紀錄
亞冠
傑志
足球
你可能感興趣