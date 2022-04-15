亞冠．直擊︱傑志迎第三次分組賽　艾里奧有感而發　港台免費直播

撰文：袁志浩
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第三度出戰亞冠盃的港超球隊傑志，周六（16日）晚香港時間晚上7時，將在泰國武里南迎來今屆首場分組賽，跟去年泰國足總盃冠軍清萊聯碰頭。
「藍鳥」上屆僅以1個得失球差的距離，無緣以最佳次名球隊身份晉級16強；今屆分組賽遇上中超代表上海海港因疫情退賽，將帥均希望爭取成為首支晉身亞冠淘汰賽的香港球隊。
其中效力傑志8年的艾里奧，隨球隊從亞冠附加賽被淘汰，一路走到今日，在賽前記者會上有感而發。
香港01記者袁志浩　武里南直擊

傑志完成友賽及於曼谷的集訓後，周二（14日）下午已飛抵武里南。今次亞冠分組賽採「隔離泡泡」形式，每間球會均下榻不同酒店，且不容許球隊以外人士入內。

「藍鳥」所在酒店遠離市中心，鄰近兩個比賽球場、車程均在10分鐘之內。而從網上資料可見，該酒店除了落成僅數年，亦跟渡假村相似，更設有室外游泳池，住宿環境獲不少球員大讚。

朱志光：對清萊切忌衝動

主教練朱志光透露，球員經過個多月集訓和熱身賽，各方面已有一定準備，惟始終停操太久，狀態未達十足水平，呼籲球隊對清萊聯時，切勿輕敵，「清萊一點也不差，中前場球員技術好，速度快，具侵略性，不時踢身後波，而死球亦有一定威脅，我們久疏戰陣，不能魯莽，控制衝動。」

他又指，心中已有今仗「3+1」外援人選，在「藍鳥」韓籍中堅朴俊炯腰部輕傷下，亞援位置勢由新加盟的土庫曼國腳明加索夫頂上，其餘正選外援球員亦料與去屆相約。

對於傑志全軍共有7名援將，比今場對手清萊聯多出兩位，朱志光表示，「整個賽事中，我們可能因此有優勢，受傷的話可應變，但始終不入名單的外援不能在後備席，這點優勢在單場比賽中不大。」

今屆亞冠盃J組分組賽雖在泰國舉行，但非由組內的泰國球隊清萊聯主辦賽事，反改到武里南上演，現場未有太多泰國傳媒採訪。（袁志浩攝）

朱志光今日早上與隊長艾里奧出席賽前記者會，現場所見，約有3至4名泰國傳媒到場採訪，除了關心傑志會否因上海海港退賽而調整戰術，也問及球隊如何從上年出局的經驗中學習。

朱志光稱，球隊繼去年後重返武里南參賽，更熟悉球場，算得上有優勢，但奈何今年香港聯賽因疫情腰斬，令球隊停操多時，情況比去年更有挑戰性，仍希望交出比上年好的成績。

傑志主帥朱志光透露，心目中已有今場外援人選。（袁志浩攝）

艾里奧：香港承受了很多　希望有好結果

至於在艾里奧也直言，球隊來到泰國時等同從零開始；這位在隊內待了8個年頭的港籍中堅，見證球隊第三次征戰亞冠分組賽，有感而發。

「我們（2017年）附加賽對蔚山落敗了；之後到第一次分組賽（2018年），雖然是榮幸，但期間經歷了很艱難的戰況，卻又取下了第一場勝利。到第二次分組賽（2021年），很像是發夢一樣，而我們結果也取得不少分數，一度有機會出線，也寫下了香港球隊最好的成績。這對球員，對傑志，對香港足球，都是成長。

「到今年，我們要面對兩支強隊，如果真的晉級到下一圈，會是很美好的事，因為香港及本地波近來承受了很多。希望我們今次做得更好，不斷學習及比賽。」

值得一提，港台今日公布，將會由港台電視31免費直播今屆傑志4場分組賽，香港球迷將能在電視機前為「藍鳥」打氣。

艾里奧陪隨傑志一起參加第三次亞冠分組賽，見證球隊成長。（袁志浩攝）

至於清萊聯主帥艾馬臣皮利拉，及隊長、泰國國家隊中場彼迪威（Phitiwat），均揚言要以晉身下一圈為目標。

艾馬臣認自言，深知「藍鳥」踢法，「亞冠盡是強隊，每場都難踢。傑志有很多巴西（裔）球員，我知道他們很常打小組傳送及組織，所以我們不能踢得像瘋子一樣，要維持好防守系統。」

彼迪威則稱，傑志較有經驗，也比去年進步，希望明天能為泰國球迷帶來一場有娛樂性的賽事。

清萊聯主帥艾馬臣皮利拉（左），及隊長、泰國國家隊中場彼迪威（Phitiwat）（中）（袁志浩攝）

傑志2022亞冠盃賽程：
4月16日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 清萊聯（泰國）
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月19日
香港時間7：00pm
神戶勝利船（日本）Vs 傑志
比賽地點：武里南市體育場（Buriram City Stadium）

4月28日
香港時間10：00pm
清萊聯（泰國）Vs 傑志
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

5月1日
香港時間7：00pm
傑志 Vs 神戶勝利船（日本）
比賽地點：武里南體育場（Buriram Stadium）

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