亞冠︱傑志丹尼受傷暫別大軍　里程碑被逼押後：傷心但這就是足球

港超球隊傑志4月中出戰亞冠盃前傳來壞消息，主力後衛丹尼因傷將無緣出戰。



傑志今月16日起會出戰亞冠盃分組賽，球隊自3月抵達泰國集訓後不斷友賽，希望提升狀態。

「藍鳥」昨日亦跟泰甲（前稱泰超）球隊曼谷聯拍跳，踢成1：1平手，5場熱身賽取得3勝2和；不過，原來主力守將丹尼在上周三對泰丙北柳的熱身賽中不幸受傷。

傑志昨日友賽曼谷聯，踢成1：1平手。（傑志提供）

丹尼原先即將在今屆亞冠盃達成在傑志的第250次上陣里程碑。（傑志提供）

丹尼受訪時透露，其大腿後肌（Hamstring）受傷，預計最少休養6至8星期。本有望在今屆亞冠賽事中，為「藍鳥」第250次披甲的他，因此會缺席賽事，「這令人傷心，但足球就是這樣（殘酷），你永遠不知會發生什麼。」

丹尼在社交網站上寫道：「若能在武里南（比賽地點）再次聽到亞冠盃主題曲、再一次在Thunder Castle（比賽球場的別名）比賽的話會很美好。可是我無法做到了，但我仍會在家支持我的隊友，我深信他們會令球迷再度驕傲。」

丹尼離開泰國之前，在社交網站上發表感言。向隊友打氣。（網上截圖）

他特別標注了同樣司職左閘的陳晉一，鼓勵他是時候表現自己，「我知道你準備好了」；並向丹恩奴域、巴爾拿、艾里奧及陳肇鈞等好友「喊話」，「兄弟，帶我到那裏（淘汰賽），我相信你們能做到！」

丹尼昨晚深夜已啟程從曼谷飛返家鄉西班牙，跟妻子及家人團聚。記者問他會否返港參戰下一季，他肯定地回應：「會，希望（香港）足球會繼續吧。（Yes. Hope football goes ahead）。」