足總盃｜利物浦悼念儀式遭曼城球迷狂噓　哥帥暴怒：不代表我們

利物浦昨晚（16日）在足總盃4強對曼城開賽前，為希斯堡慘劇的33周年作1分鐘默哀，未料部份曼城球迷未有尊重儀式，令「藍月亮」發聲明道歉，紅軍主帥高普亦回應事件。



希斯堡慘劇發生在1989年4月15日的足總盃4強，當時由利物浦與諾定咸森林對賽，然而由於比賽安排不善致大量球迷不斷湧入，令看台發生「人踩人」事件，造成97名球迷死亡，事後調查報告更指當時警方以謊言掩蓋真相，逃避失職的指控。

利物浦與曼城在足總盃4強交手前，也安排了默哀儀式悼念希斯堡事件。（Getty Images）

前日正是希斯堡事件的33周年，除利物浦舉行悼念儀式紀念97位死難者，多間球會包括曼聯、曼城、熱刺等都在社交媒體留言哀悼。

紅軍昨晚在溫布萊球場與曼城合演足總盃4強，賽前也安排了一分鐘的默哀，未料球證奧利華鳴笛示意默哀開始時，部份曼城球迷竟開始唱歌，此舉大大激怒了紅軍球迷，以噓聲回應，奧利華只得提早吹哨子示意默哀結束。

2021年離世的紅軍球迷Andrew Devine，被法醫認定死因跟多年前的希斯堡事件所有傷患有關，成為事件第97名死難者。（Getty Images）

曼城賽後發出聲明，向利物浦道歉：「曼城對於部份球迷在默哀期間的行為，感到極度失望。我們向所有跟利物浦球會有關的人士，致以誠懇的歉意。」

賽後，曼城主帥哥迪奧拿亦狠批有關球迷的行為：「曼城不是這樣的，在多年前的慘劇這件事上，我們跟利物浦有着很緊密的關係，我們與他們同行……（噓聲）不代表我們。」高普也明白事情並非曼城所能控制，道：「我們從不覺得這是曼城的錯，那是部份不了解事件的人，做出的不好的事。當刻事情感覺很差，但這跟曼城無關，我們也接受這一點。」利物浦最終以3：2擊敗曼城，自2012年以來首度殺入足總盃決賽。