英足總盃｜利物浦3：2挫曼城先闖決賽　副選門將嚴重失誤成致命傷

利物浦與曼城繼上周末在英超碰頭後，兩雄再度在足總盃4強交手，「藍月亮」周中戰畢與馬德里體育會的歐聯後，今仗作出不少調動，更由副選門將薩克史堤芬把關，紅軍上半場隨即連入3球，結果以3：2力克曼城，率先晉級足總盃決賽。



利物浦與曼城上周末在英超合演一場頂上對決，最終兩軍打成2：2平手，不足一個星期在足總盃4強再度對碰。

曼城周中硬撼馬德里體育會，即使順利晉級，中場大腦迪布尼在該仗受傷，今仗先列後備。前線由基亞利殊夥拍加比爾捷西斯及史達寧攻堅，最後一關則由薩克史堤芬（Zack Steffen）把守；利物浦方面，前線由沙拿﹑沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯領銜。

戴亞斯（右）今仗正選披甲，與文尼及沙拿合作攻堅。（Getty Images）

利物浦由一次角球攻勢先開紀錄，羅拔臣左路開出角球，干拿迪化身「飛將軍」，後上衝頂力壓尼敦阿基，9分鐘頭槌破網。艾達臣上星期與利物浦交手時，在白界線前及時解圍，今仗把關的史堤芬接應回傳，可惜效果截然不同，史堤芬遲遲未能解圍，文尼衝前飛鏟，將皮球送入網內，曼城這個嚴重失誤再失守，17分鐘落後至0：2。

干拿迪化身「飛將軍」，接應羅拔臣開出的角球先開紀錄。（Getty Images）

紅軍愈踢愈順，沙迪奧文尼接應堤亞高艾簡達拿傳送，球不着地抽射破網，完半場前梅開二度，利物浦領先3球返回更衣室。

史堤芬處理回傳失誤，文尼得益近門建功。（Getty Images）

落後3球的曼城，換邊後立即反撲，加比爾捷西斯右路落底，擺脫紅軍守衛傳中，無人看管的基亞利殊撞射破網，47分鐘追成較接近紀錄，燃點曼城的些微希望，但其後未能製造太大威脅。今仗擔正的辛真高，欲以頭槌回傳予門將，力度卻欠奉，沙拿乘機上前挑射，可惜柱邊出界。

基亞利殊下半場初段隨即建功，燃起曼城一點希望。（美聯社）

戰至末段，馬列斯窄角度起腳，艾利臣封出不遠，貝拿度施華90分鐘遠柱補射入網，利物浦依然力保3：2勝局至完場，率先躋身足總盃決賽，將與車路士或水晶宮的勝方爭奪冠軍。

貝拿度施華「執雞」建功，末段追至2：3。（Getty Images）

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