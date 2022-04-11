【足總盃】利物浦曼城今周再激鬥　雲迪積克：賽季目標仍是四冠王

利物浦昨晚2：2賽和曼城後，球隊中堅雲迪積克透露，紅軍賽季目標仍是四冠王。



英超榜首大戰，曼城在主場與利物浦打成2：2平手，兩軍合演一場極精彩的高手過招，為大戰劃上完美句號。

高普與哥迪奧拿賽後擊掌相擁，互表敬意。（Getty Images）

賽後利物浦中堅雲迪積克表示，2：2是相對公平的結果：「雙方都是拼盡全力。我們本希望能贏，可惜沒有，面對曼城總會很艱難，下周與他們的足總盃賽事也不例外。」

雲迪積克透露，紅軍賽季目標仍是四冠王。（Getty Images）

利物浦與曼城今季不止在英超爭崩頭，除了下周的足總盃4強，兩隊仍是有機會於歐聯決賽碰頭。已取下聯賽盃冠軍的雲迪積克強調，利物浦的目標是四冠：「我們想贏得四冠王，在英格蘭還沒有球隊能做到，我們會竭盡所能；我們先得要晉級歐聯4強。」

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