足總盃｜迪布尼對利物浦熱身是假象？哥迪奧拿道出無奈真相

曼城和利物浦在聯賽交手、賽和2：2後僅一周，昨晚（16日）再度於足總盃4強碰頭。

「藍月亮」周中在歐聯惡鬥馬德里體育會時損兵折將，該仗受傷的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）昨晚出現在後備席，卻未有落場，哥迪奧拿就此解釋。



曼城在周中歐聯作客馬德里體育會時，有奇雲迪布尼和基爾獲加受傷，後者扭傷足踝需休戰一段時間，昨晚未有出現在足總盃大軍；至於迪布尼則任後備，比賽期間更在場邊熱身，惟曼城一直落後，哥帥也沒有派他上陣，令球迷百思不得其解。

奇雲迪布尼對曼城來說極為關鍵，卻在對馬體會時勇戰受傷。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後解釋，迪布尼在對馬體會後因皮肉傷，右腳要連縫4針，「他可以如常走路和跑動，但若他落場比賽令傷口爆開，那我們會失去他更長時間。我不想他下一場也踢不到，傷口在比賽中是有機會再爆開的，尤其若比賽很密集之下，就可能會發生。」

哥迪奧拿解釋為何不派迪布尼上陣。（Getty Images）

曼城昨晚對利物浦時需在多達7個位置輪換，哥帥承認當時利物浦的陣容更有優勢，「這一刻的確如此，但也沒辦法，迪布尼踢不到、基爾（獲加）踢不到。當賽程密集的時候，若大家都沒有傷病那當然是好事，但若有傷兵，那我們隊內還是有些青年軍球員的。」

曼城在足總盃4強以2：3不敵利物浦出局後，下場比賽將在香港時間周四凌晨在主場的英超聯賽對白禮頓，繼續在領先紅軍僅1分之下力爭衛冕。