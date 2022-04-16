英足總盃｜車路士借將無緣倒戈　杜慈關懷備至成領隊好榜樣

歐聯8強力戰憾負的車路士，周日（17日）轉戰足總盃4強，與同市的水晶宮交手爭入決賽。水晶宮曾經要求車路士網開一面，讓外借的干拿加歷查有機會倒戈，可惜車路士沒有答應。

今時今日，找一名會向下屬道歉的上司，似乎有點難度，但車路士主帥杜慈卻成為了好榜樣。



車路士借將干拿加歷查（Conor Gallagher）是水晶宮的主將，今季在聯賽貢獻8個入球及3個助攻，水晶宮方面要求「藍戰士」讓這名英軍新星今仗破例披甲。關乎出線與否，車路士當然不願冒險，故此拒絕水晶宮的請求，加歷查再度無緣在大戰中登場。

干拿加歷查由車路士外借至水晶宮，今季成為球隊主力。（Getty Images）

充當領隊，需要照顧每一名球員的心情，外借兵亦不例外。車路士主帥杜慈出席賽前記者會時，透露他與加歷查之間的一件軼事，「早前的國際賽期後，我在餐廳中偶遇干拿加歷查，大家閒聊幾句，我隨即向他道歉，因為他不能在今仗中披甲。我們的目標是贏波，大家也知道他的能力，如果他在陣必定是一大威脅，而我亦理解他的失望。」

就算是外借球員，杜慈同樣關懷備至。（資料圖片／Getty Images）

干拿加歷查無緣今仗披甲，水晶宮缺少大將外，主帥韋拉直言失望，同時指出對這名英軍新星的發展亦有影響，「車路士把加歷查外借，就是想他汲取更多上陣機會，例如這種關鍵的賽事，可惜他無法上陣。我們有可能落敗，但對他而言，這是一個千載難逢的大好機會，所有球員也希望有這種機會。」

干拿加歷查在水晶宮的表現有目共睹，令他早前入選英格蘭國家隊。（Getty Images）

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