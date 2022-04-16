英足總盃｜車路士借將無緣倒戈 杜慈關懷備至成領隊好榜樣
撰文：趙子晉
出版：更新：
歐聯8強力戰憾負的車路士，周日（17日）轉戰足總盃4強，與同市的水晶宮交手爭入決賽。水晶宮曾經要求車路士網開一面，讓外借的干拿加歷查有機會倒戈，可惜車路士沒有答應。
今時今日，找一名會向下屬道歉的上司，似乎有點難度，但車路士主帥杜慈卻成為了好榜樣。
車路士借將干拿加歷查（Conor Gallagher）是水晶宮的主將，今季在聯賽貢獻8個入球及3個助攻，水晶宮方面要求「藍戰士」讓這名英軍新星今仗破例披甲。關乎出線與否，車路士當然不願冒險，故此拒絕水晶宮的請求，加歷查再度無緣在大戰中登場。
充當領隊，需要照顧每一名球員的心情，外借兵亦不例外。車路士主帥杜慈出席賽前記者會時，透露他與加歷查之間的一件軼事，「早前的國際賽期後，我在餐廳中偶遇干拿加歷查，大家閒聊幾句，我隨即向他道歉，因為他不能在今仗中披甲。我們的目標是贏波，大家也知道他的能力，如果他在陣必定是一大威脅，而我亦理解他的失望。」
干拿加歷查無緣今仗披甲，水晶宮缺少大將外，主帥韋拉直言失望，同時指出對這名英軍新星的發展亦有影響，「車路士把加歷查外借，就是想他汲取更多上陣機會，例如這種關鍵的賽事，可惜他無法上陣。我們有可能落敗，但對他而言，這是一個千載難逢的大好機會，所有球員也希望有這種機會。」
英超下輪直播賽程：
更多英超相關報道：
歐霸盃｜效忠韋斯咸18年首闖歐戰4強 盧保更衣室落淚感動全球英超｜般尼無視護級形勢先炒領隊 戴治與球會十年情告終足球熱話｜球迷讚有C朗水準 C朗仔連兩場為曼聯U12建功足球熱話｜謝拉特快問快答重提往事 對車路士世紀一跣失冠最遺憾【足球】車路士、曼城球迷上演街頭激戰 馬德里武裝警出動調停【英超】蘇馬足踝扭傷或提早「收咧」 韋斯咸爭前四現暗湧英超熱話｜曼聯肥約留普巴隨時激嬲全世界 法國名宿勸尋找新動力歐聯｜利物浦主場遭賓菲加迫和照晉級 高普警告鬥維拉利爾忌輕敵歐聯｜8強大戰火藥味超濃 馬體會惡人瘋狂狙擊舊東家英超｜被襲童拒C朗睇波邀請 母怒轟曼聯：愛華頓才是人民球會英超｜英媒：曼聯下任主帥將有定案 坦哈格口頭答應加盟簽約三年