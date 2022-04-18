花劍世界盃・持更｜張家朗力追仍負波蘭　港隊銅牌戰鬥法國

男子花劍世界盃貝爾格萊德站周一（18日）上演團體賽，剛榮升世界第一的張家朗領軍，港隊在8強勇挫日本，晉身4強後不敵波蘭跌入銅牌戰，力爭今年團體賽首面獎牌。



由蔡俊彥、楊子加及崔浩然組成的男花港隊，在32強迎戰羅馬尼亞，即使張家朗缺陣仍打出水準。

今站列為5號種子的港隊，由蔡俊彥打頭陣，楊子加與崔浩然先後上陣後，港隊以20：17稍微領先。港隊其後再打出5：1及5：0擴大比數，最終以45：24輕取對手，勇闖16強，將與英國再爭晉級。

崔浩然在今年港隊3站世界盃中，首次出戰團體賽。（資料圖片／李澤彤攝）

18:30 張家朗16強亮相 遭踩腳無大礙

升上世界第一張家朗，在16強對英國隊登場。

港隊在今場續由蔡俊彥打頭陣，取得5：3領先，其後張家朗登場連取4分一口氣拉開比數，崔浩然完成第3節後，港隊已15：6擴大領先優勢，其後港隊一直保持大幅領先。

張家朗（左）被對手踩中腳，一度坐地。（截圖）

今場還發生小插曲，張家朗在打到28分領先時，遭對手踩中左腳後即時跌坐在地上，並痛得以手拍地、用手按壓着腳，當醫療團隊人員想為他治理時，他很快便站起來，未幾即繼續比賽完成餘下2分。

其後楊子加和蔡俊彥再先後上陣，為港隊穩固領先優勢，張家朗在最後一節「守尾門」取得6分，港隊以45：35大勝對手，晉身8強。

20:24 一度拋離對手11分 港隊殺入4強

港隊在8強遇上強敵日本隊，後者除了有世界排名第2的敷根崇裕，還有18歲新星、今站個人賽銅牌飯村一輝。

日本發揮未如預期，張家朗打頭陣迎戰世界排名第2敷根崇裕，以5：2領先，崔浩然上場後一舉拉開至10：3。對手18歲新星飯村一輝在第3局上陣，惟未能在蔡俊彥手上挽回劣勢，港隊初段已拋離16：5。

今站個人賽銅牌飯村一輝未能為隊友挽回劣勢。（FIE）

日本「一哥」敷根其後連取6分打出氣勢，在該局獨取9分，不過崔浩然再搶攻，未有讓對手再收窄差距。日本在一度落後10分下，飯村與敷根力追成30：35，港隊以40：32進入最後一局，張家朗守住勝機，終以45：35再闖一關，躋身4強。

（左起）由蔡俊彥、楊子加、崔浩然和張家朗組成的港隊出戰團體賽。（FIE Facebook）

世界排名第6的港隊，繼2020年世界盃埃及站後再度晉身4強，港隊在該賽最後摘下銅牌，今仗力爭入決賽。

4強對手為世界排名第11的波蘭，後者於8強爆冷淘汰「一哥」美國出局。港隊今場頭3局均處於下風，一度被對手領先5分，張家朗在10：20落後時再度上陣，對手防守戰術奏效，張家朗即使搶攻得手仍無法收窄比數，港隊在6局後仍落後15：25。

港將在末段仍未能破解對手，「守尾門」的張家朗獨取10分惜為時已晚，港隊終以32：45吞敗，無緣決賽，將與法國爭銅牌。