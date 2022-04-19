亞冠直擊｜球迷力歇聲嘶打氣　傑志末段入球　1：2僅負神戶勝利船

亞冠盃J組，香港代表傑志第一仗小勝泰國清萊聯進佔榜首，今面對首輪輪空的日職神戶勝利船，在對方缺少主力恩尼斯達下，力爭搶分鞏固出線優勢。

在一位球迷親臨全力打氣下，傑志踢得絕不失禮，末段扳回一球，僅負對手。



武里南昨天早上下過雨，一改過去數日的炎熱，氣溫稍降至接近30度；今日比賽時當地天清氣朗，風勢雖沒有首仗時來得大，惟間中有一兩陣涼風，算是適合作賽。而雖然這是武里南市體育場5日內第4場比賽，但暫未見場地質素有太大影響。

此仗是神戶今屆首戰，該隊3名球迷進佔北看台，掛上大型旗幟，比賽中途邊跳邊打鼓。縱使主將恩尼斯達未有隨隊，仍無阻球迷帶上他的打氣風品；場內亦有當地球迷身穿日本國家隊球衣，上仗為傑志打氣的鏡頭不復見。

而傑志球迷也不輸蝕，「藍鳥」擁躉Aidan於南看台為愛隊加油。這名自稱家人來自香港的球迷，原來是從墨爾本出發到泰國，更在欄杆上掛上曾效力墨爾本勝利的巴爾拿球衣，高舉傑志頸巾叫口號、高唱「Raúl Baena」歌曲，「一夫當關」的他到比賽中段已叫得力歇聲嘶。

傑志今仗對手神戶雖在日職開季十場不勝，但上半場踢落仍佔上風，9分鐘已有槙野智章接應保贊右路傳中幾乎頂入，但保羅保住不失；15分鐘，再有鄉家友太把握傑志門將保羅撲出不遠、且將皮球撲到小禁區正中，輕鬆補中打開紀錄。

落後的傑志絕不乏入球機會，30分鐘，丹尼奴域在右路犄角位地波斜傳，惟尾柱的安永佳只差一步；38分鐘，丹恩奴域於禁區內左側在大崎玲央力逼下，壓住對手轉身窄角度射門，但被門將前川黛也接實。

+ 3

下半場首個機會也是來自傑志，47分鐘，丹恩奴域射門又被大崎玲央救到，其後羅梓駿射門又被閂到，惟酒井高德左手疑似碰到皮球，球證未有表示。57分鐘，神戶作出下半場第一次射門，鄉家友太右路推順起腳勁射，被艾里奧閂出底線；59分鐘神戶再獲黃金機會，井上潮音禁區頂無人看管下勁射，明加索夫回防擋出。

78分鐘丹恩奴域在禁區頂搏得罰球，他親自操刀勁射省中人牆，傑志球員投訴對手犯手球但球證未有表示。84分鐘，羅拔圖接應陳晉一傳送頭槌一批，皮球僅僅掠門而過，未能把握機會後隨即再失，85分鐘，神戶憑井上潮音接應汰木康也妙傳，右腳勁射將比數拉開至2：0。

補時1分鐘，後備入替的艾力士成功補中追回一球，惟傑志未能再下一城，以1：2僅負，暫時跌落小組次席，下一個比賽日將輪空，待4月28日香港時間晚上10時再鬥清萊聯。