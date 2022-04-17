亞冠｜傑志贏波內媒狂讚「是中國球隊的驕傲」　網民：還要不要臉

香港球隊傑志昨晚（16日）在今屆亞冠盃分組賽首戰，以1：0擊敗泰超球隊清萊聯，旗開得勝。

中超球隊因疫情一是退賽、一是只派副選參賽而遭大炒，傑志被內地媒體《網易》視為「力扛中國球隊大旗」。



今屆亞冠盃本來有4支中超球隊參賽，但因內地疫情關係，只餘山東泰山和廣州足球會（前稱廣州恆大）出戰，本來與傑志同處J組的上海海港和出戰外圍賽的長春亞泰都退賽。

山東泰山和廣州隊則如上屆的中超球隊般，派出副選球員參賽，其中山東在首場分組賽以0：7敗予韓職球隊大邱FC，廣州隊則以0：5敗予馬來西亞的柔佛DT，當中廣州球員關浩津更因在比賽中領紅被逐，立刻被球會開除，連帶主教練也要降薪。中超隊接連慘敗，內媒以「慘案」形容。

明加索夫入球助傑志取得亞冠首勝。（袁志浩攝）

另邊廂，香港球隊傑志昨晚在泰國武里南上演的亞冠J組首戰，憑着土庫曼國腳明加索夫的入球，擊敗泰國球隊清萊聯，在同組的神戶勝利船輪空之下，傑志暫居小組榜首。

賽後，內媒《網易》連發兩篇文章讚賞傑志，第一篇題為《1-0，拒絕做慘案隊，中國球隊斬獲亞冠首勝，同時佔據小組的第一》，內容寫道：「傑志是中國的球隊，在廣州隊和山東隊都派出青年隊參賽並且在昨天成為慘案隊的情況下，以全力出戰的傑志隊就成了中國球隊最大的希望。」

亞冠盃：現場直擊圖集（按圖放大）

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「最終傑志隊如願取勝，他們拒絕做廣州隊和山東隊那樣的慘案隊，傑志隊的勝利也是本賽季亞冠聯賽中國球隊取得的首勝，此役過後傑志隊暫時佔據了該小組的第一，因為神戶勝利船隊的首場比賽還沒進行，恭喜傑志隊！你們是中國球隊的驕傲！」

《網易》緊接再發表一篇題為《1比0！亞冠昔日魚腩球隊崛起：力扛中國球隊大旗，上賽季雙殺恆大》的文章，寫道：「恒大、泰山亞冠開賽即遭慘案，可以說丟盡了中國足球的臉，但沒想到，中國另一支球隊卻挺身而出，扛起亞冠大旗，它就是港超勁旅，昔日在亞冠曾被視為魚腩球隊的傑志隊。」

《網易》有關傑志的文章惹來熱議：

然而文章的留言欄卻是內地球迷對作者的一片罵聲，紛指「還要不要臉？」、「你臉好大」，有人點出關鍵：「人家隸屬於香港足協，跟你有半毛錢關系。再說了，中國足球要靠香港來撐門面，也是悲哀。」也有球迷打趣道：「如果中國香港隊進了世界盃，而中國隊沒進。足協會不會發獎金呢？」