亞冠直擊︱恩尼斯達無緣鬥傑志　神戶視為熱身賽　朱志光：勿心雄

香港球隊傑志明晚（19日）會於泰國武里南迎戰去屆日職季軍神戶勝利船，力爭出線。神戶最具名氣的前西班牙國腳恩尼斯達（Andrés Iniesta），近日行蹤一度令外界引起猜測，疑似未有隨隊參賽。

神戶主帥洛天拿（Miguel Ángel Lotina）今（18日）出席賽前記招時承認，這名球星將因傷缺陣，又指僅將比賽視為「季前熱身賽（日職已開季）」。

傑志總教練朱志光則形容，即使對手缺少恩尼斯達，仍是一支強隊，希望球員不要因首戰勝利而心雄。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



今屆首戰順利擊敗清萊聯的傑志，周二晚將以小組榜首的身份硬擺日職神戶勝利船。今日在武里南體育場舉行的賽前記招，未見有大批日本媒體採訪，更多是亞洲足協的官方媒體；而由於神戶新帥洛天拿來自西班牙，記者會亦需先後以西班牙文、英文及日文三語翻譯，用時較長。

神戶主帥洛天拿（左）及中場扇原貴宏（右）。（袁志浩攝）

恩尼斯達受傷 無緣今屆分組賽

記招中唯一日媒相當關心神戶主力恩尼斯達的去向，皆因這位西班牙中場雖在亞洲足協官網名單之內，但大軍抵埗後連日來的操練相片及影片，也未曾見到他的身影，加上球會一直未有公布任何相關消息，令其行蹤引起猜測。

洛天拿回應時指，球隊多名球員受傷，正正包括恩尼斯達，「我希望他能在球隊返回日本時能夠歸隊。」他又稱球隊處於水深火熱，21歲巴西前鋒連干哥利亞亦有輕傷，只可期望此子趕及披甲。

洛天拿期望恩尼斯達在球隊返回日本時能歸隊，意味他不會參加今屆亞冠盃分組賽。（Getty Images）

神戶主帥：當作為球季熱身

神戶貴為去年日職季軍，坐擁星級陣容，今季卻出閘脫腳，聯賽至今10場不勝，更因昨日湘南比馬擊敗大阪飛腳而跌落榜尾，隨時有降班風險。在傷兵潮令主力缺陣下，似乎球隊今次首要目標並非出線，洛天拿直言，自己執掌不久、僅得有限時間準備賽事，會將比賽當作為球季熱身，讓將帥磨合。

「我會盡量實施心目中的比賽模式，在訓練中也給多一點指示，希望球員在這段時間，能領略及熟悉我的踢法跟戰術，建立彼此的信任及自信心。」

洛天拿指會把今次賽事當作為球季熱身。（袁志浩攝）

朱志光勸球員勿心雄

傑志中場巴爾拿稍後出席記招，在得悉恩尼斯達缺陣後，為同鄉的受傷感到抱歉，但強調自己跟全隊會先做好本份。

「藍鳥」總教練朱志光則表示，足球是11對11的比賽，不是只單靠1名球員就能成事，因此相信即使對手欠缺恩尼斯達，仍能踢出好表現。

「他們踢法靈活，尤其走位配合方面，當中多名球員曾經外流、有經驗，加上西班牙外援（保贊），實力必在我們之上。而且他們對澳洲（亞冠附加賽鬥墨爾本勝利）時有不錯的死球戰術，所以我們要專注，等待機會。」

同樣來自西班牙的巴爾拿（中）及洛天拿（右）言談甚歡。（袁志浩攝）

兩隊將帥在記招場地相遇，雙方握手打招呼之餘，巴爾拿也跟洛天拿用西班牙文言談甚歡。

朱志光及後指出，自己深知洛天拿的打法注重防守，「今仗不會像上場一樣，有很多空位讓我們進攻，所以我們要有耐性，慢慢組織、轉邊。首場嬴波後是有信心的，但比賽只相隔兩天，加上這是對方第一仗，我們不能太過心雄，希望球員控制到心態。」

朱志光預計今場對手不會有太多空位給予傑志進攻，勸球員要保持耐性及冷靜。（袁志浩攝）

傑志有份正選鬥清萊聯的傑志球員昨日主要做恢復練習，早前受輕傷的朴俊炯已可隨時候命，但預料正選陣容變化不大。不過，首仗後入球兼贏波功臣明加索夫、中堅艾里奧及守門員保羅都有黃牌在身，在累積兩黃便需停賽1場下，朱志光希望未曾披甲的球員，隨時要做好準備。

至於洛天拿就坦言由於港超腰斬，並不掌握太多傑志大軍的最新情況，但表示教練團有重溫「藍鳥」上季的比賽，「他們對清萊踢得很好，去季對大阪櫻花也踢得很硬淨、反擊不錯，這不會是場容易的比賽。」