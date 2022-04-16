亞冠直擊︱傑志首戰挫清萊　港泰球迷齊打氣　港隊主帥成座上客

香港球隊傑志今日（16日）出戰2022年亞冠盃第一戰，在泰國武里南鬥泰超球隊清萊聯，在港泰球迷現場支持、及港隊主帥安達臣觀賽下，以1：0擊敗清萊，首戰便全取3分，朝爭取出線的目標進發。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



傑志2022亞冠盃之旅正式展開，今屆分組賽以賽會制於泰國武里南舉行，在上海海港退賽下，「藍鳥」對手僅餘泰國清萊聯及日本神戶勝利船，爭取小組首名或以3支最佳次名球隊的身份、歷史性出線淘汰賽。

泰國炎熱天氣是傑志首項挑戰，賽事在下午6時舉行，太陽已幾乎落山，氣溫仍達32度，但今日當地被陰霾籠罩，賽前也下過微微雨，加上球場沒有上蓋、十分空曠，部份位置有風，算是消去一點暑氣。

開賽之前，太陽已然落山，但仍較炎熱。（袁志浩攝）

今場賽事在武里南聯舊主場——武里南市體育場上演，球場設施較殘舊，記者提早抵達時，工作人員仍正為新聞發布室安裝冷氣及電線，但草地及場地佈置均合乎亞冠規格。

賽事亦開放球場一半座位予觀眾入場，F組兩場賽事昨日已率先在武里南上演，但入場人數均不足400；清萊聯雖是泰國球隊，但武里南始終不是其主場，縱使有逾數十名身穿橙衣的球迷從北部南下、比賽間不時拍掌叫口號打氣，可容納約8000人的舊主場仍有大量空位。

相反，有不少武里南球迷身穿其藍色主場球衣入場，更有人高舉香港區旗及傑志隊旗，在比賽早段也曾一起高呼「Kitchee」，希望藍鳥能擊敗他們的宿敵。而據記者所見，現場亦有1名傑志球迷入場，他正是在坐武里南球迷當中。而港足主教練安達臣亦是座上客，坐在傑志後備席後方的看台、視察「藍鳥」球員表現。

港隊主帥安達臣親臨現場視察傑志球員的表現。（袁志浩攝）

傑志今仗也沒有令香港球迷、支持他們的泰國球迷和安達臣失望，17分鐘，羅梓駿接應短傳後回傳到禁區頂，明加索夫轉身再燙遠柱入網，為傑志打開紀錄，未幾這位土庫曼國腳再交予後上的陳晉一左路犄角位勁射，但被門將救到。

及後傑志再有一次反擊機會，安永佳與羅梓駿形成「二打一」局面，安永佳左路快放後橫傳予羅梓駿，惟這位右閘卻在正面面對門將時選擇回傳。傑志保住一球領先的優勢結束上半場。

換邊後踢到52分鐘傑志又一次入球機會，左路快開界外球，丹恩奴域傳中，明加索夫僅僅慢對手門將一步未能頂入，惟遭吹罰侵犯門將被黃牌警告；緊接羅梓駿傳中，安永佳頭槌攻門被門將沒收。

現場直擊比賽相集（按圖放大）：

+ 7

其後戰況陷膠着，清萊攻力本已疲弱，巴西前鋒基達臣（Getterson）72分鐘更傷出。78分鐘清萊在離門40碼搏得罰球，惟一射後遠遠高出。比賽最後10分鐘，傑志退守，清萊則加強施壓，82分鐘獲得全場最「近磅」的機會，右路突入禁區後射門卻被保羅沒收。

88分鐘，清萊在禁區外左路的危險位置獲得一記罰球，但未能轉化成入球並以越位作結。最終傑志以1：0小勝清萊聯，在J組首戰獲勝，下一仗將在下周二（19日）對神戶勝利船。

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