亞冠直擊︱傑志挫清萊　羅梓駿任右翼有驚喜　朱志光：勿曇花一現

撰文：高詩琦
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25歲的傑志球員羅梓駿不算老，卻常被叫「通天老倌」，原因是他能勝任中後場多個位置，而且左右皆可。
記者愛將球員分類，中場或後衛或翼鋒，羅梓駿卻考起大家。因為在港超不時出任後衛的他，今日在亞冠賽前客串右翼，交出一記助攻，也勇於突破而且成功，未來或許會成為他的新位置。
香港01記者袁志浩　武里南直擊

記得早前傑志左閘丹尼受傷，「萬能」的羅梓自然是替補人選之一，那時問他已說過，心態上其實早已準備踢各種位置、問題不大。

今日（16日）正選上陣對清萊聯，羅梓最終出現了在右翼，除了交出1次助攻，尾段也數次突破成功，令在香港收睇直播的球迷眼前一亮，但他賽後仍是一貫的謙遜：「10分滿分給自己8分吧，做到賽前署，先專注防守，再有反擊，就利用自己速度嘗試落底，博角球或製造威脅。」

羅梓駿末段連連突破，令人眼前一亮。（袁志浩攝）
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勇於突破因清楚自身優勢　朱志光勸勿曇花一現

即使是平日在香港聯賽，也甚少見羅梓這樣突破，但他竟在亞冠做到了。他自言早段因太久沒比賽，仍「驚驚地」，惟15分鐘過後，身體愈來愈順，「有上年的（亞冠）經驗，踢落知道對手能力及部署，也清楚自己的優勢，之後便慢慢踢得好。往後也應會出任這位置，可是我不太熟悉翼位，最後一腳關鍵傳送仍要進步，才能幫助球隊更多。」

主教練朱志光亦給予羅梓正面評價，「他在國際賽上陣多了，經驗多了，這是必然。今埸攻守都做到，但希望球員水準要貫徹保持，不能像曇花般。」

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賽前曾被質疑　拿下首勝士氣大增

傑志在港超腰斬、停操多時後出戰亞冠，一度被質疑是否能如上屆般交出成績，羅梓坦言拿下首勝，壓力大減：「大家也清楚形勢，少了1隊，我們拿3分很有利，多拿4分便很大機會（出線）。比賽這麼密集，士氣很重要，會影響發揮，我們贏了第一場，士氣很好，贏下去首名出線也不出奇。」

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朱志光則表示，滿意隊中每位球員場內場外的發揮，「訓練、友賽，都是由零開始，今日比賽對手有多位技術出眾的中場，我們部署要緊迫對方幾個重心球員，利用對方空位進攻，大致上都執行到，球員搏到盡，紀律性鬥志都有，但在上半埸浪費二次埋門機會，否則不用受壓，希望接下來會改善。」

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