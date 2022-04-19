亞協盃｜理文作客蒙古意外陷苦戰　後防連連失誤　徐宏傑入球反勝

理文今日（19日）在蒙古上演的亞洲足協盃外圍賽附加賽圈，作客蒙古球會220體育會，先落後之下，以2：1反勝對手，殺入小組賽。



賽事在蒙古足總足球中心上演，比賽時天氣和暖，約攝氏18度，與上周的嚴寒形成強烈對比，加上220體育會免費開放賽事予球迷入場，吸引不少人進場觀賽。

不過氣溫回升，理文卻久久未入局，面對220體育會，去年雖以5：1在主場大勝，惟今日7分鐘便先失一球，被穆拉耶馬接應長傳形成單刀，此子入禁區後起腳，射門雖不算非常有勁度和角度，惟袁皓俊橫身撲到仍入網。

理文作客蒙古，踢得比想像中艱辛。（理文提供）

落後的理文傾力反撲，13分鐘，亞哥斯達直傳予杜查轉身抽入，追和成1：1。

理文上半場顯然不在狀態，尤其後防頻頻失誤，38分鐘，220一次突擊，穆拉耶馬接應傳送後快放，欲追截的曾錦濤滑倒令對手形成單刀，猶幸穆拉耶馬推甩腳皮球溜出底線，未能起腳。43分鐘，220再一次成功突破越位陷阱，佩列夫杜積接應開出罰球，無人看管下頭槌一頂被袁皓俊救出，220的日本球員岡村晏登控定後再窄角度起腳，皮球雖入網但被吹罰越位在先。

換邊後，理文即收起上半場表現不佳的曾錦濤，基華尼頓左路落底半傳半射，省中遠柱楣角彈出；58分鐘，杜查接應金承龍傳送起腳被救出。下半場中段，理文終於反超前，基華尼頓左路突破，他入禁區後回傳予小禁區頂的徐宏傑，這位港隊後衛一控一射入網，反超成2：1。

及後理文仍有不少機會拉開比數，都未能把握，70分鐘更出現險象。袁皓俊接應回傳時「撻Q」，將皮球踢到對手腳下，幸他立刻擋出隨之而來的近射，最終理文保住2：1勝果，連續兩屆亞協盃打入分組賽。理文將進入亞協盃I組，同組有另一支香港球隊東方龍獅、澳門球隊鄒北記體育會和台灣球隊臺南市FC（台灣鋼鐵），賽事於6月24日在台南展開。