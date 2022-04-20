英超雙紅會｜曼聯名宿斥球隊垃圾提早熄電視　英甲球隊落井下石

曼聯作客利物浦慘敗0：4，擔任評述員的名宿加利尼維利坦言，這支曼聯就是垃圾，看不見希望。另一名前曼聯隊長堅尼感嘆，看不到這隊曼聯帶住自豪地踢波及戰鬥，感到非常難受。名宿里奧費迪南似乎這一晚不用做節目，看到下半場中段時，他在社交網站上留言「熄電視」，似乎都看不下去了。



里奧費迪南看到下半場中段忍不住熄電視，那時曼聯已落後0：3。（Twitter）

此外，有位曼聯球迷在網上感慨，曼聯這場踢得像英甲的梳士貝利。結果，梳士貝利的官方帳號反諷一句「我們今季在晏菲路都入過波，但你們沒有」，暗示曼聯比梳士貝利更差！在足總盃第3圈，梳士貝利作客利物浦輸1：4，他們先取得入球，及後被利物浦連入4球。