英超︱雙紅會前高普稱不可睇小曼聯　「要視為生命中最重要3分」

英超爭標進入最後直路，曼城與利物浦王者之爭，餘下7仗均「1分也不能少」。今晚深夜率先上演利物浦對曼聯的「雙紅會」大戰，首循環紅軍作客奧脫福大勝5：0，賽前被外界一致看好可輕鬆全取3分，不過紅軍將帥均不敢怠慢，領隊高普更是嚴陣以待，警告麾下必須擺正心態。



高普揚言麾下今仗必須態度正確，否則曼聯可帶來巨大威脅。（Getty Images）

英超 利物浦 對 曼聯

今晚深夜3時 Now 611、621台直播



利物浦陣中沒有傷兵，可排出最強陣容應戰。紅軍已經在英超連勝10場，為追趕榜首曼城，今仗同樣非勝不可。球隊目前31戰累績73分，落後榜首的曼城1分，必須盡全力搶分之餘，也要寄望曼城失分。

高普領隊警告，球隊不能小看曼聯，否則會自食其果，「他們可為我們帶來重大麻煩……他們渴望我們需要的3分，我們必須顯示態度，要夠憤怒、貪心，要像什麼也沒贏過一樣，視它為生命中最重要的3分。」首循環利物浦作客5：0大勝曼聯，惟高普認為曼聯陣中仍有很多具備質素球員，絕不能睇低對手。

雲迪積克認為，曼聯距離首循環0：5大敗後心態已有所不同。（Getty Images）

利物浦中堅雲迪積克亦認為，作客5：0大勝曼聯一仗縱使贏得輕鬆，但早已成為過去式，「他們在那場比賽後，作出轉變，目前已處於不同的心理狀態。」這位後防指揮官稱，「他們嘗試晉身前四名，為來季作準備，而我們正努力專注自己的目標，盡一切力量實現。」

利物浦已贏得聯賽盃冠軍，並力爭成為史無前例同一球季贏得英超、歐聯、足總盃和聯賽盃四項冠軍的球隊。要達成這個看似不可能的任務，今季餘下最多11場比賽，每一場也不可失準。

剛歷喪子之痛的C朗拿度，或在「雙紅會」缺陣。（Getty Images）

曼聯主帥蘭歷克預料，中場費特、麥湯米尼，前鋒卡雲尼，以及守將華拉尼和梳爾五將，今晚將會繼續缺陣，他們在周六對諾域治一仗均無上陣，曼聯全靠C朗連中三元才驚險3：2獲勝。周一駕車時遇上輕鬆交通意外的般尼費南迪斯，並無大礙，料可上陣。

華拉尼自4月2日1：1賽和李斯特城以來缺陣至今，「他沒有隨大軍操練，只與復康教練一起落場練習。」蘭歷克稱，隊中傷兵情況與對上兩仗相若。他又特別提到般奴費南迪斯，「他駕車到卡靈頓途中遇上意外，以我所知當中無人受傷。他有隨隊訓練，身體OK，可以候命上陣。」

至於隊中首席射手C朗拿度，剛經歷初生兒子夭折之痛，暫時未知他會否上陣。外界估計他在這艱難時刻將避戰，與另一半佐真娜（Georgina Rodríguez）共渡難關。