蘭歷克雙紅會前談曼聯重建大計　已向管理層遞交推薦新兵名單

在大戰利物浦前夕，曼聯看守領隊蘭歷克談到重建球隊的計劃，他引用高普執教利物浦的例子，強調只要認清目標及方向，花兩三個轉會窗足以帶來巨大的轉變。他亦有信心，曼聯不會像利物浦以前那樣30年贏不到聯賽錦標，因為曼聯明顯知道有什麼地方需要改善。蘭歷克還表示，已向管理層遞交了一份「百搭」球員推薦名單，無論任何領隊及戰術都用得着，而且他透露今夏轉會窗曼聯肯定大事增兵。



雙紅會大戰前，如今利物浦如日方中，正爭逐英超冠軍，至於曼聯踢諾域治都弄得驚心動魄，恐怕前4名都凍過水。有記者問蘭歷克，曼聯需要多少時間才能趕上利物浦的水平？

曼聯主帥蘭歷克在雙紅會賽前回應了各式各樣的問題，包括未來重建大計。（Getty Images）

在今季中接替蘇斯克查上任看守領隊的蘭歷克說：「我認為曼聯這種球會，是不能接受用三四年才達到這個目標，而我都同意不需要那麼長時間。我們看看利物浦，他們需要多長時間。如果你連自己想簽什麼類型的球員都不知道，當然是大海撈針，但如果你的目標清晰，其實只需要兩三個轉會窗。」

蘭歷克認為追上利物浦「其實唔難」，兩三個轉會窗就可以。（Getty Images）

「你知道球隊想怎樣踢，了解什麼球員適合那個位置，餘下的工作就是去尋找他們，並說服他們加盟。正如利物浦，那時他們沒有歐聯資格，高普專注英超及國內盃賽，他們花了兩個轉會窗，我不太肯定，還加上後來的轉會窗，做了很多非常好的交易，就是這樣，並不複雜，這個不是研究火箭科技。」蘭歷克強調只要認清定位及目標，想複製利物浦的復興，其實不困難。

利物浦領隊高普。（Getty Images）

有記者追問，假如曼聯繼續在轉會窗做錯決定，是否要像利物浦般等待聯賽冠軍30年？蘭歷克答：「我認為這件事不會發生，因為很明顯地已經知道什麼需要改變，我們需要為未來而重建。」

盛傳阿積士教練坦哈格將會是下季的曼聯領隊，但官方一直未宣布。蘭歷克說：「確定新領隊人選是很重要的，因為我們要開始挑選新兵，根據領隊的人選及他的戰術，去選擇最可能簽到的最合適球員。」蘭歷克與曼聯的看守領隊合約至今夏屆滿，他跟住會出任球會顧問兩年。

馬迪日前在社交媒體宣布季尾離開曼聯，摩連奴送上祝福。（ig@nemanjamatic）

不過，蘭歷克補充，有類好球員能夠適應任何領隊及戰術，他說：「或者有些球員，我已經向董事局點名，這些球員不論是那位領隊、怎樣的足球風格及戰術，像曼聯這樣的球會都一定有興趣羅致。」

蘭歷克預告，在今夏轉會窗，曼聯定必有大動作。他說：「我的意思是，三四位新球員是不足夠的，將會有更多。大家要記得，我們有多少球員約滿準備離隊。」連格、保羅普巴、桑馬達、卡雲尼都即將約滿，尼曼查馬迪已宣布季尾離隊。

普巴合約今夏屆滿，至今依然未動筆續約，有傳曼聯向他開出天價50萬鎊周薪的新約。（資料圖片／Getty Images）

蘭歷克說：「除了門將之外，我們陣容的各個位置都需要加強。我們要羅致一些幫到球隊變得更好的球員。我們需要怎樣的球員去幫到我們踢出想踢的足球？」