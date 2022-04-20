英超雙紅會｜英媒評分狠批曼聯　隊長馬古尼僅得1分　還有人捧蛋

英超雙紅會，利物浦主場以4：0大勝曼聯，聯賽兩循環以9：0雙殺對手！英國《曼徹斯特晚報》賽後狠批曼聯球員，給予隊長哈利馬古尼1分，批評他厚顏無恥地聲稱配得上正選位置，更罕見地給予初段因傷退下火線的保羅普巴0分！在曼聯陣中，最高分的是後備入替的查頓辛祖，獲得6分。

比起《曼晚》激進且帶感情的評分，《每日郵報》及《天空體育》較持平，亦給予幾乎全隊曼聯不及格的分數。《天空體育》的評分中，馬古尼及域陀連迪路夫同得3分，並列全隊最低；而在《每日郵報》的評分，最低分是3分的普巴。



《曼徹斯特晚報》的編輯似乎非常不滿，給予普巴0分，並指這位法國球員不應再為曼聯上陣。（網上截圖）