英超雙紅會｜英媒評分狠批曼聯 隊長馬古尼僅得1分 還有人捧蛋
撰文：顏銘輝
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英超雙紅會，利物浦主場以4：0大勝曼聯，聯賽兩循環以9：0雙殺對手！英國《曼徹斯特晚報》賽後狠批曼聯球員，給予隊長哈利馬古尼1分，批評他厚顏無恥地聲稱配得上正選位置，更罕見地給予初段因傷退下火線的保羅普巴0分！在曼聯陣中，最高分的是後備入替的查頓辛祖，獲得6分。
比起《曼晚》激進且帶感情的評分，《每日郵報》及《天空體育》較持平，亦給予幾乎全隊曼聯不及格的分數。《天空體育》的評分中，馬古尼及域陀連迪路夫同得3分，並列全隊最低；而在《每日郵報》的評分，最低分是3分的普巴。
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