英超｜曼聯隊長「襲擊」隊友　普巴成最新受害者　C朗也是過來人

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）老是成為笑話主角，更常在場上「傷害」隊友，受害者繼C朗後，今次是隊友保羅普巴（Paul Progba）。今仗對於普巴來說，更是氣結。



曼聯對諾域治踢到60分鐘，曼聯獲得一次角球機會，阿歷士迪尼斯在左路開出，馬古尼和普巴都在禁區中尋找機會，其中馬古尼按住對手球員、升起身體，但在欲施頭槌之際，後腳卻狠狠踢中保羅普巴右邊額頭，他即時按住傷處。

馬古尼傷害普巴連環圖：

攻勢結束，兩軍球員散去，鏡頭沒有拍到馬古尼看望普巴的傷勢，只得C朗拿度趨前慰問；普巴則是顯得十分生氣，不住地向C朗說話、揚手，近鏡拍到他的額頭出現傷口，軍醫也入場查看，檢查一輪後才讓他繼續比賽。

非常生氣的普巴和聽他吐苦水的C朗：

不消多說，整個場面又成為了全球網民的話題，畢竟這已不是馬古尼今季第一次引致隊友受傷，而當時的受害者正是C朗——一個月前，曼聯在對馬德里體育會的歐聯賽事中，又是一次進攻角球的機會，緊跟在馬古尼身後的C朗遭這位隊長頭腦狠狠擊中臉部，似乎在角球時以馬古尼「單擋」的話，自己也會十分危險。

馬古尼「攻擊」C朗的經典畫面。（twitter）

普巴今仗可說身心受創，今仗賽前，「紅魔鬼」球迷發起反格拉沙家族抗議行動，在比賽中，曼聯表現也乏善可陳，在C朗攻入兩球助球隊領先兩球後，後防再度連環失誤，對方一度被追和成2：2，球迷反應毫不客氣，當中保羅普巴成為眾矢之的，他換出時被狂噓，球迷更高唱：「Fxxk Off普巴！」最後由C朗拿度完成帽子戲法，曼聯才以3：2險勝。