英超｜C朗生涯第60次帽子戲法　IG長文鼓勵隊友：我們不會放棄

曼聯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）昨晚（16日）在曼聯對諾域治，大演生涯第60次帽子戲法，奪得關鍵勝利。

C朗目前是4項「戴帽數據」的擁有者，但史上帽子戲法最多者則另有其人。



在曼聯盛傳會由坦哈格（Erik ten Hag）接手成為下任領隊時，同時傳出他意欲清洗陣中多名球員，當中包括C朗拿度；另邊廂，尼曼查馬迪已自行宣布會在仍有合約之下，於季尾離隊。

C朗對諾域治狀態大勇，包括射入個人第58個直接自由球。（Getty Images）

不過37歲的C朗昨晚立刻在對諾域治的英超賽事證明自己仍有能力，他大演帽子戲法包辦全部入球，助「紅魔鬼」在劣勢中以3：2險勝，取得爭取前4名的重要3分。他賽後在Instagram發表感言，指：「只有在幫到球隊做到團隊目標時，個人成就才有意義，我生涯第60次的帽子戲法的重要之處在於它為我們帶來了3分。大家都做得很好，我們不會放棄的。」

C朗拿度早前被指向自閉小球迷施襲，今以帽子戲法重獲正面評價。（Getty Images）

C朗目前是4項帽子戲法數據的保持者，包括：現役球員中最多帽子戲法（60次），以5次之差壓倒美斯（55次）；史上在國家隊最多帽子戲法（10次）、在世界盃上演帽子戲法中年紀最大的球員（2018年）、歐聯最多帽子戲法（與美斯並列8次）。

不過，要數史上「戴帽」最多的球員，則是一位歷史人物，是30至60年代活躍的德國前鋒Erwin Helmchen，根據「紀錄.體育.足球數據基金會」（RSSSF）的紀載，他在生涯中至少141次在正式賽事轟入帽子戲法。