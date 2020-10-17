超級單車徑｜單車新手必學！一文睇清六大踩車安全要點

連接屯門及馬鞍山、全長60公里的「超級單車徑」於上月底正式啟用，不少市民都會選擇租單車享受單車樂。但出發前必須小心檢查單車，專業單車教練馬嘉樑（Max）就分享了選擇和檢查單車的小貼士，及一些新手未必了解的小技巧。

《01體育》邀請Power Asia Cycling Team教練Max試騎新啟用的上水至元朗路段，Max更教大家租借單車時如何揀選適合自己的單車、以及用「M字型」車況檢查法，不僅快、又有效徹底檢查車況，確保單車狀況安全才出發。我們這次由上水踩入元朗，沒有自備單車的話，大家可在上水港鐵站附近的上水單車匯合中心租借單車，踩到「終點」元朗還車，非常方便。

單車教練的「Check車」貼士：

自備了單車的Max，分享揀車和「Check車」的小貼士。（顏銘輝攝）

要點一：戴好頭盔有學問

首先，頭盔方面，Max表示頭盔能遮風、遮陽、遮雨及保護頭部安全，帽上其實有排熱通風孔，不用怕焗。試戴時可調整以下項目，確保選擇了最適合自己的尺碼，確保頭盔不會晃動，能完全保護頭部：

1. 配戴時前額要下壓戴至齊眉，因大部分摔車事故發生時，人會向前翻滾，前額容易着地碰撞； 2. 頭盔後部扭緊，不會鬆得晃動； 3. 檢查帽帶（Y形位），兩側調節扣固定於耳垂下方，既舒適又不容易脫落或晃動；帽帶下巴下緣，可調整至約脖子與帽帶約一手指距離；

戴頭盔逐格睇：

要點二：「M字型」檢查車況快而準

租單車時，可用「M字型」檢查法檢查單車車況，就像在單車上寫一個「M」字，先檢查前輪軸，接續上到座墊，再下到齒盤，再上到把手，最後再下到後輪軸。

「M字型」檢查單車，就像在單車上寫一個「M」字（見黃線）。（顏銘輝攝）

「M字型」檢查法 1. 把手：把手有否鎖實前叉接駁好 2. 前輪：以手轉動車輪看會不會鬆，觸及「碧力」 3. 煞車裝置：按實前煞掣並向前推（前轆貼地），假如尾轆升起，代表鎖實了前轆，煞掣沒有問題；按實後煞掣拉起單車（後轆貼地），拉得起的話，代表煞掣沒有問題 4. 腳踏：檢查腳踏會否鬆了出來，轉動輪組來檢查「轉波」順暢度 5. 座墊：上下左右施力來扭動座墊，正常情況下不會滑動 6. 後輪：與檢查前輪一樣，以手轉動車輪看會不會鬆，觸及「碧力」下輟停了車輪 7. 腳架：試踢腳架上去，看會不會過鬆而跌下來。

小提示：出發前，記緊檢查煞車裝置，檢查左右煞車掣分別是煞停前或後輪，因單車製造商插線標準不一。

要點三：減速煞停前後輪有學問

對新手而言，Max指減慢速度時，記得要先輕力煞停並拖慢後輪，直到完全煞停時才按壓前煞掣，假如一下子煞停前輪，便有機會拋出車外；而一下子按實後煞掣，也會很大機會跣胎。所以，他建議在濕地或有砂石、以及高速入彎時，盡量不要急煞。

而上斜時，左面與右面轉波檔也有不同用法，Max表示右手轉波的齒輪比（大餅齒輪：飛輪齒輪）沒那麼大；左面則較大，因此上斜時右邊可轉到「1波」，相對輕腳，假如「1波」都不足夠，則撥動左邊轉波掣至「減（-）」，便會更「輕腳」。

Max建議在濕地或有砂石、以及高速入彎時，盡量不要按實後煞掣，只會拖實減速。（顏銘輝攝）

Max指落斜時減速，並把眼球放遠。（顏銘輝攝）

要點四：有車籃還是沒車籃？

不少單車新手都會選擇有籃子的單車，方便安放背包或私人物品，Max表示車頭附有籃子的單車放置重物，其實會影響車手操控單車和重心，而即使放置物品在籃內，也避免高至阻礙視線。

要點五：怎樣才是「合格」單車？

那到底怎樣才算是合格於單車徑上行走的單車呢？Max指法例規定，日間踩車時，單車上要有可響鈴警示途人和其他踩單車人士的「叮叮」，也要檢查車尾有紅色反光板（紅色LED車燈），在黑夜中可以讓別的車知道單車騎士的存在，通常可設定為閃爍、跑馬燈、或固定亮燈等功能，燈照角度與地面呈水平角度。

Max指不少新手都會把座墊調較得較低，方便腳能在煞車時觸地，相對有安全感，然而座墊太低很容易傷膝蓋。（顏銘輝攝）

要點六：座墊過低反有害

至於不少新手都不知道該怎樣揀選單車，Max指不少人都會把座墊調較得較低，方便腳能在煞車時觸地，對新手來說相對有安全感，但不應過低，否則長時間摺曲雙腿踩車的話，會很容易傷膝蓋。

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