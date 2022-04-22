英超｜曼聯聲明露玄機　坦赫格權力不如前任　屬意助教人選或遭拒

曼聯昨日（21日）宣布委任荷蘭教練坦赫格（Erik ten Hag）為下季主帥，簽約至2025年，並有多一年續約選項。與前兩任正式主帥比，曼聯任命坦赫格的新聞稿中有一處明顯不同，摩連奴及蘇斯克查的職位是領隊（Manager），但坦赫格的是一隊領隊（First Team Manager），可見坦赫格的權力比前任小，只專注一隊事務。

英國傳媒披露，坦赫格屬意雲達加格（Mitchell van der Gaag）及麥卡倫（Steve McClaren）擔任他的助教，前者已接近落實加盟，但曼聯似乎對麥卡倫回歸有異議，暫未有決定。



坦赫格是曼聯足球架構重組後首位正式主帥，從任命聲明中，已見跟蘇斯克查及摩連奴不同。蘇斯克查及摩連奴當年上任的是領隊，除了帶隊比賽，還主管所有足球事務，至於坦赫格的職位則是一隊領隊，這意味住他的權力不如前兩任，較少參與青訓及招募工作，專注於一隊的訓練及戰術。

曼聯委任坦赫格的聲明中，他的職位是一隊領隊，而發言歡迎的是足球總監梅圖。（曼聯官網截圖）

在領隊的任命聲明中，通常都會有直屬上司的發言，客套地讚賞幾句。當年蘇、摩兩帥上任，發言的是執行副主席活華特，但在曼聯今次委任坦赫格為帥的聲明中，發言的是足球總監梅圖，而非新任行政總裁李察阿諾特。

從以上兩點見到，曼聯在足球事務上的分權，正式告別費格遜時代的體制；領隊再非掌控一切的人，成為足球總監的下屬。領隊被削權不一定是壞事，始終像費格遜那樣兼顧一切的能人實屬鳳毛麟角，坦赫格可以專心應付一隊的球員管理、比賽訓練及戰術部署。

坦赫格落實成為曼聯下任主帥。（Getty Images）

《The Athletic》披露更多坦赫格獲委任為曼聯新帥的內幕，該網站指在早期的領隊資格及數據比較中，坦赫格已經是領先的應徵者；而在獲得阿積士的准許後，梅圖、技術總監費查及李察阿諾特，在3月21日親自飛往阿姆斯特丹面試，坦赫格對曼聯球員的評估、改革的方向、實踐的計劃甚至英語能力都令3人留下深刻印象。

曼聯公布坦赫格任新帥短片：

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester.



🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

坦赫格跟住還與曼聯高層多次見面，每次會後，曼聯方面都對他加深好感。3人亦見過普捷天奴及盧柏迪古，最終一致認為坦赫格是最突出及合適的人選，而格拉沙家族亦同意了他們的建議。《The Athletic》透露，曼聯並非直接支付坦赫格約200萬鎊的違約金，而是跟阿積士另外達成協議。英國《每日郵報》稱，坦赫格在曼聯的年薪為900萬鎊，是他在阿積士一倍。

如今曼聯落實委任坦赫格下季掌帥印，但聲明並未提及其教練團隊。《The Athletic》指，曼聯與雲達加格（Mitchell van der Gaag）的談判已進入最後階段。雲達加格曾任阿積士預備組主帥，如今是坦赫格在阿積士的副手。英國《泰晤士報》稱，雲達加格曾在葡萄牙教波，懂得葡語，有助與球員溝通，因為曼聯有頗多葡語系球員。

麥卡倫曾經執教荷甲的川迪。（Getty Images）

暫時懸疑未決的是麥卡倫的任命，包括《衛報》等多間英國傳媒指，坦赫格希望麥卡倫來做助手，因為麥卡倫是曼聯三冠王時代費格遜的助教，可以幫到他適應英超及曼聯，但球會方面有異議，不願招聘太多新教練，有指希望坦赫格先考慮現有教練。雙方並未就麥卡倫的任命達成最終決定。之前有傳過尹佩斯回歸任助教，但他因為工作證的問題，可能性較低。

隨蘭歷克來投的美國教練基斯艾馬斯（Chris Armas）勢必離隊，但《泰晤士報》稱，由蘇斯克查聘請的死球教練艾力藍斯（Eric Ramsay）將留下，30歲的藍斯持歐洲足協的專業資格，並懂得西班牙語及法語。

隨蘭歷克卸任看守領隊，助教艾馬斯（左）勢離開曼聯。（Getty Images）

英國《每日快報》聲稱，曼聯今夏會給予坦赫格2億鎊的轉會資金，至於《衛報》就指，曼聯不會給他無限量的資金支持，但考慮到今夏將有多名球員離隊，所以球會一定會提供足夠的資金。坦赫格認為曼聯三線都需要增兵，中場是首要，另外前鋒及中堅都要新兵。

《衛報》撰文稱，坦赫格只會留下4類球員，第一類是正值職業生涯巔峰的，例如般奴費南迪斯及華拉尼；第二類是即將進入巔峰期的，例如麥湯米尼及拉舒福特；第三類是正值上升期的球員，例如查頓辛尼；第四類是有潛質的球員，例如美治比及占士加拿。