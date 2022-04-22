英超熱話｜馬古尼收炸彈恐嚇猶幸虛驚一場　無損曼聯隊長信心

曼聯隊長哈利馬古尼表現飄忽，早已引起不少「曼迷」的怒火，日前更接獲炸彈恐嚇，經當地警方調查後，幸好只是虛驚一場。

縱然遭受恐嚇，馬古尼依然不會害怕，英國《太陽報》透露這名曼聯隊長不會因此離開球隊。



曼聯隊長馬古尼（Harry Maguire）日前收到炸彈恐嚇，隨即向柴郡警方求助，當地警方周四早上完成搜索，馬古尼的家中沒有發現炸彈及任何可疑物品，證實是虛驚一場。

馬古尼透過發言人聲明，指家人的安全是首要考量，而馬古尼亦會如常歸隊，準備周六鬥阿仙奴的「爭四大戰」。

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哈利馬古尼早已是曼聯球迷的眾矢之的。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼表現反覆，早已成為曼聯球迷的箭靶，今次事件不排除是憤怒的「曼迷」所為，但當地警方至今未有拘捕任何人士。縱然如此，這名曼聯隊長見慣風浪，就算在場上被噓，他亦曾經以入球來反擊，更以慶祝向一眾「Haters」示威，足以證明他擁有「大心臟」。

馬古尼曾經在英軍建功後，以入球慶祝向球迷示威。（資料圖片／美聯社）

根據英國《太陽報》引述一名與馬古尼友好的來源表示，這名曼聯隊長根本未驚過，「哈利不會因為恐嚇而離開曼聯，他的堅強性格，使他有能力面對這種聲音，這（恐嚇）只是部分膽小球迷的所為，若果真是曼聯球迷所為，將會是對球隊的一大侮辱。」

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面對炸彈威脅，馬古尼根本未驚過。（資料圖片／Getty Images）

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