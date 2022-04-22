英超｜曼聯名宿點評坦赫格　朗尼籲球迷有耐性　預計頭兩年冇錦標

曼聯周四（21日）宣布委任阿積士教練坦赫格（Erik ten Hag）為下季一隊領隊。加利尼維利及朗尼兩位名宿發話，希望球會及球迷有耐性，給予時間坦赫格去重建球隊，預計未來兩三季都會四大皆空。



加利佬在《天空體育》說：「我們目前的情況是不可接受的。坦赫格一開始就需要解決，這個項工作十分艱巨，先要帶曼聯返回最低的標準，那就是態度、職業道德、信念及信心，然後才去考慮獎盃。老實說，在頭一兩年，我不會在錦標方面給予坦赫格太大壓力，如果他贏到，那是超額的成就。」

坦赫格落實成為曼聯下任主帥。（Getty Images）

「（利物浦領隊）高普做到非常好，花了四五年才贏得英超，所以我不會給坦赫格壓力，要他在頭兩三年就贏英超冠軍。我們現時跟那個水平還是有天淵之別。上季尾時，我還以為我們接近了，但一切突然崩潰，我不知道發生什麼事。坦赫格將要收拾殘局。故此在最初，他要為目標打好基礎，然後在第三、四、五年開始贏錦標。」

加利佬從球員熱身、比賽甚至行出場的姿態見到，這班曼聯球員已經失去了信心及戰意，只想這個失望的球季盡早完結，他說：「曼聯球員已經完全失去了信心及信念。他們不想再為曼聯踢波，我意思不是他們不想為球會而戰，而是他們不想踢波。他們只想這個球季快點完結。」

曼聯公布坦赫格任新帥短片：

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester.



🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

加利佬認為，坦赫格上任後，首要是決定球員去留，而看守領隊蘭歷克相信可以幫到他。加利佬說：「蘭歷克已經有四五個月時間去評估更衣室，我都幾肯定，他們會討論清冗員的問題。」他接着補充：「毫無疑問地，蘭歷克告訴坦赫格有什麼球員要清走，而我亦肯定坦赫格會聆聽及接受他的意見。」

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現任打比郡主帥的朗尼呼籲曼聯球迷現實一點，保持耐性，給予坦赫格多點時間重建曼聯，他說：「很開心見到曼聯終於落實了新領隊，看來他們會給他多點時間。我肯定他們會讓他重建球隊，因為現在正需要重建。我認為球迷需要多點耐性，因為不可能在一夜之間改變，或者像你們想像中的那麼快。」

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朗尼續說：「故此，需要耐性，只要在未來3年看得到進步，球員都願意為球隊努力而戰，並有挑戰錦標的可能。」此外，英國傳媒披露，在非正式的討論中，有人提議朗尼加入坦赫格的教練團隊，但朗尼暫時不願意離開打比郡，而且他渴望下一份工作也是領隊而非助教。

另一位名宿里奧費迪南喜見曼聯宣布坦赫格為下季新帥，他說：「我很高興，至少我們現在看到有點方向。」他認為坦赫格在阿積士的球員買賣去留上表現對辦，而這方面正是曼聯近10年的弱點。

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里奧還提到，過去曼聯主帥在引導球員成長都出現問題，希望坦赫格的執教可以有助改善。他說：「告訴我，有哪位球員加盟後有進步？誰的水平能夠更上一層樓？或者般奴費南迪斯是一個，但其他人要麼沒麼進步，要麼甚至退步，所以他們離隊時都難以收回最初買人時的費用。」

「曼聯過去幾年花了很多錢，買了一些令人興奮的大名球星，在今季初，我們有C朗來了，還有華拉尼及查頓辛祖，我很興奮，但他們沒有作用。我們再承受不起這樣的轉會窗，你見到大牌球員加盟，但大牌球員……總之買人一定要正確，有正確的原因，幫到建立我們的文化。」