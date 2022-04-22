亞協盃｜東方理文原定6月赴台出戰　臺南市突宣布不主辦

理文早前在亞協盃附加賽「過關」後，原定與另一香港代表東方龍獅一同出戰6月舉行的亞協盃分組賽J組賽事。

賽事因疫情，今年繼續採取賽會制，惟主辦小組的台灣球會臺南市FC（台灣鋼鐵）突提出取消主辦。



J組目前有4支球隊，包括兩支香港球隊東方龍獅及理文、台灣球隊臺南市FC（台灣鋼鐵）及澳門球隊鄒北記體育會，小組原定由臺南市FC主辦，在6月24日至30日間舉行。臺南市FC早前宣布由曾領港隊奪得省港盃的郭嘉諾出任主教練，令球迷都期待一睹東、理兩軍跟郭率領的球隊交鋒。

徐宏傑（左）攻入致勝球，助理文打入亞協盃分組賽。（理文提供）

惟臺南市FC今日（22日）在球會Instagram宣布申請取消主辦，寫道：「關於2022 AFC Cup J組賽事，球團幾經討論後，決定於今日下午，向亞足聯（亞洲足協）提出取消主辦的申請，我們知道非常可惜，不能有機會在主場球迷面前比賽，不過一切的決定還是以國家防疫政策為優先。謝謝一直關心的球迷朋友，也謝謝一路上協助辦理的政府單位。」亞洲足協暫未有相關公布。

除了剛完成亞協附加賽回港、正在隔離的理文大軍外，東方龍獅亦正積極備戰亞協盃，今日宣布由曾出任香港飛馬及傑志教練團成員的基斯普，擔任體能教練兼數據分析員。來自西班牙的基斯普，亦曾在盧高和拉科魯尼亞工作。