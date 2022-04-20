亞冠直擊︱朱志光揭傑志鬥神戶賽前部署 艾里奧剖白為何不入港隊
撰文：袁志浩
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傑志在亞冠分組賽不敵神戶勝利船，主帥朱志光賽後透露了球隊賽前部署，惟如意算盤最終並沒有打響。
另外，「藍鳥」隊長艾里奧近年一直是港足決選名單常客，但最新一次初選卻名落孫山，他親自解釋了箇中原因。
香港01記者袁志浩 武里南直擊
「藍鳥」賽前手執3分，教練團預計神戶會是心急的一方，計劃是先縮後鞏固防守、上半場力保不失，若捱得過，下半場對方便不敢貿然進攻——因怕輸反擊致兩頭不到岸。
只是神戶15分鐘便先開紀錄，打亂了傑志部署；球隊落後下再搶得主動，但此時又再失一球。隊長艾里奧認為這是致命傷，但強調隊友直到最尾仍不斷逼搶，令敵軍不斷犯錯，鬥志可嘉。「我們仍攻入了一球，證明我們是有力製造機會的，其實我們踢得不錯，我們付出了很多，每位球員都在跑動，這點是值得高興的。」
現場直擊比賽相集：神戶勝利船對傑志
賽後主教練朱志光也認為，球隊整體表現不算太差，「對手個人技術了得，加上走位配合，不幸被他們射入兩個半機會波。特別是我們先失守，變得進退失據，在更衣室跟球員說，下半場可壓前一點，因我們體能上可支持得住，無奈錯過很多機會。希望球員盡快做好恢復，迎接下場比賽。」
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傑志在下仗對清萊聯之前，會有9天休息時間，艾里奧強調球員定會重溫比賽，找出錯處改善。這名36歲中堅意外落選最新港隊初選名單，他向記者透露，是源自一個私人決定。
現場直擊相集：神戶勝利船對傑志（按圖放大）
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「我跟主教練（安達臣）談過，我在家鄉（巴西）有些事需要處理，我已很久沒回去了。每個人都知道我熱愛為香港隊打拚，只是今次不是最合適的時機，所以我懇求他不要選我。」艾里奧露出誠懇的眼神，向記者分享心底話。
「我知道有人會談論這個決定，但我真的需要解決這個家庭問題。我到時肯定仍然會為港隊加油，相信港隊有足夠球員去踢出好表現。希望這不會是（我在港隊的）終點，我未來仍希望成為港隊一員。」
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