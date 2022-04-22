英超｜一項數據證曼聯防線鬆散　馬古尼領銜犯錯排行榜

曼聯後衛哈利馬古尼（Harry Maguire）予人一個老是常犯致命失誤的印象，成為全球笑柄、甚至遭炸彈恐嚇。但根據足球數據網站WhoScored的統計，犯下直接導致對手射門中目標頻率最高的，竟是另一曼聯球員。



WhoScored.com公布一個由2020/21英超球季開始計算至今日（22日）的「因犯錯直接導致對手射門中目標次數」的球員排行榜。

哈利馬古尼因經常犯下明顯錯誤成為眾矢之的。（Getty Images）

排第一位者不出所料是馬古尼，62次上陣犯下7次致命錯誤；但若是論「頻率」，則是排第2位的尼曼查馬迪「更勝一籌」，根據排行榜，馬迪39次上陣已犯下6次致命失誤，意味他每6.5場便犯下一次如此重大錯誤，比起馬古尼平均每8.8場犯一次大錯，來得更頻密。第3名的是阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães），在52次上陣中犯下6次失誤。

按圖觀看：犯錯致對手射中目標排行榜

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阿仙奴、熱刺、白禮頓、列斯聯、阿士東維拉和般尼都各有一人上榜，唯獨曼聯有4人上榜，除了馬古尼和馬迪外，尚有排在第9和第10位的盧基梳爾和雲比沙卡，兩人分別犯錯4次。