英超｜坦赫格執掌曼聯　與阿積士失意金童再合璧重生在望

等了又等，曼聯終於公布來季新帥人選，落實由阿積士主帥坦赫格擔任主帥一職。

坦赫格由荷甲轉戰英超，曾經與這名光頭教頭在阿積士共事的雲迪碧克，相信「回魔」在望。這名前「阿積士金童」正正在坦赫格麾下彈起，如今二人即將故劍重逢，雲迪碧克透過社交網站一個細微的動作表態。



阿積士領隊坦赫格（Erik ten Hag）來季將接過曼聯帥印，成為新任主帥，簽約至2025年。這名荷蘭光頭教頭即將入主曼聯，勢掀起隊內一場大換血，英媒早已列出被清洗的名單，但其中一名被外借的球員，不會擔心之外，更加對坦赫格的來臨大感歡迎，這人正是雲迪碧克（Donny van de Beek）。

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坦赫格將會成為新任曼聯主帥。（資料圖片／Getty Images）

現時被外借至愛華頓的雲迪碧克，他在奧脫福的日子過得並不順遂，坦赫格曾經公開支持，「對雲迪碧克而言，這是十分困難的局面，如果他沒有上場的機會，他會停滯不前，我們必須要鼓勵他。」

故劍重逢在即，現時效力愛華頓的雲迪碧克，縱然沒有特別留下任何評語，雲迪碧克亦默默地在社交網站的世界中表態，他在阿積士宣布離隊的發文中，留下一個讚好。

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雲迪碧克加盟曼聯後，日子過得不順遂。（資料圖片／Getty Images）

坦赫格帶領阿積士的戰績亮眼，在2018/19球季殺入歐聯4強，而法蘭基迪莊﹑迪歷特及雲迪碧克亦是隊中骨幹，這班年青主力在該季後「彈起」，先後離隊。

坦赫格在2017年底執掌阿積士後，逐漸重用雲迪碧克，慢慢成為陣中主力。雲迪碧克在坦赫格麾下，110場賽事交出32個入球29個助攻，似乎「說明書」就在這名光頭教頭手中。雲迪碧克在阿積士的突出表現，亦是引來曼聯垂青的主因。

雲迪碧克在阿積士獲坦赫格重用，成為阿積士的主力。（資料圖片／Getty Images）

雲迪碧克在坦赫格的循循善誘下，進步神速，坦赫格對雲迪碧克的能力十分有信心，認定對方是中場的通天老倌，當年在阿積士時，不論進攻中場﹑中場中﹑甚至防守中場亦曾經擔任，同樣交出不俗表現。

坦赫格上任，曼聯大換血可期，馬迪篤定離隊，「高薪一族」普巴會否留隊仍是未知數，倘若雲迪碧克在坦赫格發揮最大威力，相信對曼聯中場線大有幫助。

坦赫格帶領阿積士的戰績亮眼，曾經領軍殺入歐聯4強。（資料圖片／Getty Images）

雲迪碧克被曼聯投閒置散，今季被外借至愛華頓。（資料圖片／Getty Images）

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