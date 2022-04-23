英超｜哈利馬古尼場上場下壞消息連發 作客阿仙奴或先列後備
撰文：何偉畧
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曼聯隊長哈利馬古尼毋懼炸彈驚魂，但可能要為「後防炸彈」表現付出代價。
曼聯與阿仙奴今晚上演爭奪第4名關鍵大戰，體育傳媒《The Athletic》賽前報道指，曼聯暫代領隊蘭歷克將讓馬古尼列後備。
第6位的曼聯在爭奪第4位之戰處於被動位置，現時較4、5位的熱刺和阿仙奴少3分並多踢一仗。今晚作客阿仙奴一戰，實在不容有失。
《The Athletic》專門跟進曼聯消息的記者Laurie Whitwell指，蘭歷克考慮馬古尼近期受盡千夫所指，而且經歷炸彈威脅，應該休息。今夜作客阿仙奴，馬古尼將先列後備。查曼聯本季聯賽記錄，馬古尼在大部分時間任正選，不計受傷與停賽，只曾3次任後備，其中兩次沒有入替。
曼聯近來戰績不穩定，馬古尼首當其衝。而日前「雙紅會」慘吞利物浦4隻光蛋後，馬古尼收到炸彈恐嚇，警告已在他的家埋下3枚炸彈。寄信者指如果馬古尼在72小時內不離開曼聯，會引爆3枚炸彈殺死他。馬古尼已報警，警方已安排警犬搜索其大宅。馬古尼方面表示如常操練，備戰今晚硬仗。
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