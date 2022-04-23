【英超】沙拿強調續約問題與金錢無關　「我願意為球隊付出一切」

沙拿續約問題擾攘多時，昨日他終為前途發聲，並坦言續約不是只談金錢，強調自己願意為利物浦付上一切。



沙拿（Mohamed Salah）跟利物浦的合約明夏才屆滿，然而續約談判一直是媒體焦點。早前曾傳出沙拿在去年底拒絕了利物浦開出的40萬英鎊周薪合約，「企硬」希望薪金能達到C朗拿度等巨星水平的50萬英鎊，有傳紅軍與沙拿方面會在7月再作談判。

沙拿續約問題擾攘多時，昨日他坦言續約不是只談金錢。（Getty Images）

惟昨日這名利物浦球星受訪時表示，與晏菲路「講心唔講金」：「我仍然有1年合約，球迷很清楚我的想法，合約不是僅圍繞金錢，但現時無法告訴未來動向。」

即將30歲的沙拿今季在各項賽事為利物浦攻入30球，狀態「弗爆」的他直言，不怕「30+」後的足球旅程。他說：「我不會無時無刻都想著自己快將30歲，心力都放在享受足球吧；其實歲數從來不是一個問題，如利雲度夫斯基、美斯、基斯坦奴朗拿度等30歲以上的頂級球員，至今仍然表現出色，所以我絕不憂心。」

30歲的沙拿今季在各項賽事為利物浦攻入30球，球迷當然希望他留隊。（Getty Images）

惟續約還是不續約？沙拿這樣說道：「利物浦對我來而言，意義非常重大。晏菲路比任何地方更令我享受足球，我願意為球隊付出一切。」