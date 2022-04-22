英超熱話｜車路士賣盤大把人爭 體壇巨星加入英商人財團競逐
撰文：趙子晉
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自從艾巴莫域治被英國政府制裁，逼使「油王」急急放盤，據報吸引逾10個資金入標，英國商人布魯頓的財團亦是競爭者之一，同時吸引咸美頓及莎蓮娜威廉絲兩大體壇巨星注資，隨時成為車路士新老闆之一。
咸美頓與韋斯達賓上季競爭非常激烈，二人至今在場外同樣針鋒相對，這名紅牛車手不禁加把口，對「咸爵爺」的注資感不解。
車路士班主艾巴莫域治賣盤，吸引不少財團競逐，括美國的列吉斯家族（Ricketts family）、美國棒球隊道奇隊班主之一的Todd Boehly率領的財團、及獲韓國財團支持的英國地產商兼「車迷」Nick Candy等等。
由布魯頓爵士（Sir Martin Broughton）所牽頭的財團，亦是競爭者之一，這名75歲的英國商人來頭不少，曾短暫擔任利物浦及英國航空主席，連他背後的投資者同樣大名。
英國《天空新聞》透露，F1七屆世界冠軍﹑平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）及女子網球傳奇莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）亦是投資者之一，據報每人將各付1000萬英鎊。
咸美頓意外地加入注資行列，除了毫無預警外，據聞咸美頓是阿仙奴球迷，出手購買同市宿敵的舉動令人驚訝。
紅牛車手韋斯達賓上季險勝咸美頓，贏得個人生涯首個世界冠軍，但二人自此便「面阻阻」。「韋少」得知此事後，不禁加把口，以荷甲例子暗諷咸美頓，「我係燕豪芬球迷，就永遠都唔會收購阿積士！同埋我以為佢係阿仙奴球迷，如果係咁都幾有趣。不過，有錢鐘意點用就點用啦。」
如果韋斯達賓有意做班主的話，他卻有另一套看法，「如果我買一支球隊，我就要做大老闆，咩都係由我話晒事，做小股東其實無咩意思！」
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